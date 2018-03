Fioretti 'toscani': i convocati ai Mondiali Cadetti e Giovani di Verona

Fioretti iridati per la Toscana, nel solco di una grande - infinita - tradizione. Alessio Di Tommaso del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo e Filippo Macchi del Circolo Schermistico Navacchio rappresenteranno l’Italia a Verona, location dal 1° al 9 aprile dei Campionati del Mondo categorie Cadetti (under17) e Giovani (under20).

L’evento, che ha nel patron del Chievo calcio, Luca Campedelli, il presidente del Comitato organizzatore, si svolgerà al Cattolica Center scaligero con in pedana oltre 1250 tiratori in rappresentanza di 130 Paesi. Si tratta dell’appuntamento più importante per la scherma giovanile internazionale e, soprattutto, della rassegna che coinvolge il numero più elevato di partecipanti e di Nazioni.

L’Italia, “padrona di casa”, punta a recitare un ruolo d’assoluta protagonista, cavalcando l’onda degli strepitosi risultati conseguiti nei recenti Europei under17 e under20 di Sochi. Lì, in Russia, nel fioretto maschile under 17, Macchi si laureò campione continentale individuale, mentre Di Tommaso fu medaglia di bronzo. A Verona entrambi i talenti toscani andranno a caccia di un altro podio: la loro gara, quella dei fiorettisti Cadetti, è in programma domenica 8 aprile.

Convocato come riserva, invece, Tommaso Martini del Club Scherma Agliana che agli Europei fu argento nella prova a squadre (che però non fa parte del programma dei Mondiali under17) proprio con Macchi e Di Tommaso.

CAMPIONATI DEL MONDO CADETTI E GIOVANI VERONA2018 - DELEGAZIONE - Verona, 1-9 aprile 2018

ATLETI

Fioretto Maschile | Cadetti

Alessio Di Tommaso (Cs Pisa A.DiCiolo), Filippo Macchi (Cs Navacchio), Filippo Quagliotto (Cs Montebelluna)

Riserva: Tommaso Martini (Cs Agliana)

Fioretto Maschile | Giovani

Davide Filippi (Comini Padova), Tommaso Marini (Cs Jesi), Matteo Claudio Resegotti (CdS Mangiarotti Milano), Pietro Velluti Franzì (Cs Mestre)

Riserva: Federico Pistorio (Cs Siracusa)

Fioretto Femminile | Cadetti

Martina Favaretto (Cs Mestre), Claudia Memoli (Cs Salerno), Lucia Tortelotti (CdS Mangiarotti Milano)

Riserva: Eleonora Berno (Comini Padova)

Fioretto Femminile | Giovani

Martina Favaretto (Cs Mestre), Marta Ricci (Comini Padova), Serena Rossini (Fiamme Gialle), Elena Tangherlini (Esercito)

Riserva: Arianna Pappone (Esercito)

Spada Maschile | Cadetti

Filippo Armaleo (Pompilio Genova), Davide Di Veroli (G.Verne Roma), Simone Greco (Soc.Schermistica Lughese)

Riserva: Alessandro Gabriolo (Isef Eugenio Meda Torino)

Spada Maschile | Giovani

Gianpaolo Buzzacchino (Fiamme Oro), Valerio Cuomo (Fiamme Oro), Davide Di Veroli (G.Verne Roma), Giacomo Paolini (Isef Eugenio Meda Torino)

Riserva: Giacomo Gazzaniga (Scherma Bergamo)

Spada Femminile | Cadetti

Sara Maria Kowalczyk (Giannone Caserta), Marta Lombardi (Cus Pavia), Alessia Pizzini (Circolo Ravennate della Spada)

Riserva: Benedetta Repanati (Pro Vercelli)

Spada Femminile | Giovani

Alessandra Bozza (Aeronautica Militare), Beatrice Cagnin (Aeronautica Militare), Eleonora De Marchi (Fiamme Oro), Federica Isola (Aeronautica Militare)

Riserva: Gaia Traditi (Fiamme Oro)

Sciabola Maschile | Cadetti

Michele Gallo (Cs Salerno), Giorgio Marciano (Champ Napoli), Lorenzo Ottaviani (Frascati Scherma)

Riserva: Alberto Nigri (Petrarca Scherma M°Ryszard Zub Padova)

Sciabola Maschile | Giovani

Alberto Arpino (Fiamme Rosse), Giacomo Mignuzzi (Carabinieri), Raffaele Minischetti (Cs San Severo), Matteo Neri (Carabinieri)

Riserva: Matteo Cederle (Petrarca Scherma M°Ryszard Zub Padova)

Sciabola Femminile | Cadetti

Alessia Di Carlo (Cs Roma), Vally Giovannelli (Frascati Scherma), Benedetta Taricco (Comando Aeronautica Militare)

Riserva: Gaia Pia Carella (Champ Napoli)

Sciabola Femminile | Giovani

GIulia Arpino (Cs Roma), Beatrice Dalla Vecchia (Champ Napoli), Lucia Lucarini (Fiamme Rosse), Claudia Rotili (Champ Napoli)

Riserva: Siria Mantegna (Il Discobolo Sciacca)

DELEGAZIONE

Capo delegazione | Fioretto: Paolo Azzi

Capo delegazione | Spada: Luigi Campofreda

Capo delegazione | Sciabola: Giampiero Pastore

Commissario tecnico | Fioretto: Andrea Cipressa

Commissario tecnico | Spada: Sandro Cuomo

Commissario tecnico | Sciabola: Giovanni Sirovich

Maestri | Fioretto: Maria Elena Proietti, Michele Venturini, Fabrizio Villa

Maestri | Spada: Carmine Carpenito, Guido Marzari, Maurizio Mencarelli

Maestri | Sciabola: Andrea Aquili, Luigi Tarantino, Andrea Terenzio

Medico: Annalisa Bosio

Fisioterapisti: Benedetta Abatini, Federica Balbi, Beatrice Taffelli

Tecnico delle armi: Salvatore Migliore

PROGRAMMA GARE

Domenica 1 aprile

Spada femminile | Giovani - ore 8.30

Spada maschile | Giovani - ore 10.20

Lunedì 2 aprile

Spada femminile | Cadetti - ore 8.30

Spada maschile | Cadetti - ore 10.20

Martedì 3 aprile

Spada femminile | Giovani | Squadra - ore 8.30

Spada maschile | Giovani | Squadra - ore 10.15

Mercoledì 4 aprile

Sciabola femminile | Giovani - ore 8.30

Sciabola maschile | Giovani - ore 9.45

Giovedì 5 aprile

Sciabola femminile | Cadetti - ore 8.30

Sciabola maschile | Cadetti - ore 9.45

Venerdì 6 aprile

Sciabola femminile | Giovani | Squadra - ore 8.30

Sciabola maschie | Giovani | Squadra - ore 10.30

Sabato 7 aprile

Fioretto femminile | Giovani - ore 8.30

Fioretto maschile | Giovani - ore 10.40

Domenica 8 aprile

Fioretto femminile | Cadetti - ore 8.30

Fioretto maschile | Cadetti - ore 10.40 (Macchi, Di Tommaso)

Lunedi 9 aprile

Fioretto femminile | Giovani | Squadra - ore 8.30

Fioretto maschile | Giovani | Squadra - ore 9.45.

Fonte: Ufficio Stampa

