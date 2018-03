Nuoto contro la Sla, torna la maratona alla piscina Paganelli

Torna la maratona di nuoto di 24 ore in favore dell’Aisla per sostenere la lotta contro la Sla. L’appuntamento, in programma sabato 24 e domenica 25 marzo alla piscina comunale Paganelli, è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio alla presenza, tra gli altri, dell’assessore allo Sport Andrea Vannucci, della presidente della Commissione sport Maria Federica Giuliani, del presidente del Calcio storico fiorentino Michele Pierguidi, della presidente dell'Aisla Barbara Gonella, del presidente della Fin Toscana Roberto Bresci e di Andrea Prayer, membro della commissione mondiale Nuoto fondo.

“Una manifestazione molto bella che è ormai entrata nel cuore dei fiorentini – ha detto l’assessore Vannucci – perché non è semplice garantire sempre qualcuno in acqua in gara per la solidarietà dalle 13 di sabato alle 13 di domenica. Ogni anno con testimonial d’eccezione, come nel caso del grande campione Klaus Dibiasi che entrerà in vasca per questa edizione, insieme anche a una grande promessa del nuoto come Lorenzo Zazzeri. Il segno di come questa manifestazione sia ormai diventata un appuntamento importante nel connubio tra sport e solidarietà sempre più vivo in questa città”.

“Aisla mantiene viva, sul territorio, l'attenzione su questa malattia di cui ancora si conosce troppo poco ma che ogni anno fa registrare malati sempre più giovani” ha detto la presidente della Commissione cultura e sport Maria Federica Giuliani. “Una manifestazione, questa maratona di nuoto che, anno dopo anno, viene riproposta con grande successo e partecipazione. Accanto ai malati ci sono sempre le famiglie e gli amici, per questo in Consiglio comunale ci siamo battuti per il riconoscimento della figura del “caregiver” cioè di quella figura fondamentale di sostegno al malato, spesso un familiare che dedica la sua vita al malato. Attraverso lo sport – ha concluso la presidente Giuliani – si riesce sempre a veicolare messaggi importanti in maniera semplice ed è bello che il nuoto, sport così salutare sia un mezzo per raccogliere fondi per sostenere questi malati”.

“Quest'anno, per la prima volta, anche i calcianti aderiranno alla maratona di nuoto – ha spiegato il presidente Pierguidi – ed i rappresentanti dei quattro Colori si sfideranno in una particolare staffetta la domenica mattina”.

Alla quarta edizione della maratona, in programma dalla 13 di sabato alle 13 di domenica alla piscina Paganelli, parteciperanno tra gli altri l’olimpionico Klaus Dibiasi e il campione fiorentino Lorenzo Zazzeri tesserato con la Florentia Nuoto. La maratona vedrà in acqua atleti e semplici appassionati pronti a sostenere la lotta contro la Sla. Basterà anche una sola vasca di 25 metri e un contributo di 10 euro per sostenere i progetti assistenziali di Aisla Firenze a favore dei malati di Sla del territorio fiorentino. Per partecipare basta recarsi alla piscina nell’arco delle 24 ore e presentarsi al desk di Aisla a bordo vasca. Per informazioni www.aislafirenze.it.

Fonte: Ufficio Stampa

