Primi di Toscana, la sfida continua agli alberghieri di Pisa e Portoferraio

La sfida "Primi di Toscana", riservata agli studenti e alle studentesse degli istituti alberghieri della Toscana, continua il suo percorso. L'iniziativa, lanciata dalla Regione, vuole raccontare il territorio attraverso i primi piatti della tradizione culinaria toscana: minestre e zuppe, tortelli e pappardelle, sapori di mare e di terra.

Le scuole, in questi giorni, sono impegnate a selezionare il primo piatto che eseguiranno l'11 maggio, un venerdì, alla prova finale in calendario all'Istituto alberghiero Saffi di Firenze.

Domani, venerdì 23 marzo, alle 12 saranno gli allievi dell'Istituto Foresi di Portoferraio a cimentarsi nella prova. Dopodomani, sabato 24 marzo, la prova vederà invece impegnati gli studenti dell'Istituto Matteotti di Pisa presso la sede del Laboratorio Perelli.

Nei prossimi giorni andranno in "cambusa" i ragazzi e le ragazze degli altri istituti che partecipano all'iniziativa, tra cui l'Istituto Leopoldo II di Lorena di Grosseto e l'Istituto Pieroni di Barga.

Ecco l'elenco delle scuole che partecipano al concorso "Primi in Toscana" divise per territorio provinciale

Arezzo

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Vegni (Capezzine, Cortona)

Firenze

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Saffi (Firenze)

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Buontalenti (Firenze)

Grosseto

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Leopoldo di Lorena (Grosseto)

Livorno

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Mattei (Rosignano Marittimo)

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Foresi (Portoferraio)

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Einaudi Ceccherelli (Piombino)

Lucca

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Pieroni (Barga)

Istituto peri servizi alberghieri e della ristorazione Marconi (Viareggio)

Massa Carrara

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Minuto (Marina di Massa)

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Pacinotti (Bagnone)

Pisa

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Matteotti (Pisa)

Pistoia

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Martini (Montecatini Terme)

Siena

Istituto per i servizi alberghieri e della ristorazione Artusi (Chianciano Terme)

