Ciclismo, domenica c'è la Marenica: le modifiche al traffico

Ciclismo: domenica 25 marzo si svolge sul litorale la gara Marenica. Le modifiche al traffico - Dalle ore 7 alle ore 14, divieto di transito e di sosta in via Padre Agostino da Montefeltro, piazza Sardegna lato mare, piazza Gorgona lato mare, via Repubblica Pisana. Senso unico alternato su tutte le strade perpendicolari al lungomare. Nel resto del percorso strade chiuse al solo passaggio della gara. Il percorso: partenza sul lungomare, via Maiorca, via Barbolani, via Darwin, lungarno D’Annunzio, via Orlandi, via Livornese, via Provinciale del Mare, via Mezzapiaggia, via Pisorno, viale del Tirreno, via litoranea con arrivo sul lungomare di Marina di Pisa

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

