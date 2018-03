Giornata dell'ospite BNI, incontro costruttivo tra 150 imprenditori a Villa Sonnino

Il 21 Marzo si è tenuta a San Miniato la Giornata dell'ospite BNI per il Capitolo Arno. Nella splendida cornice di Villa Sonnino circa 150 tra imprenditori e liberi professionisti del territorio si sono incontrati, fatto rete presentando la propria attività e creando nuove opportunità di business. Gli ospiti sono stati accolti con un Welcome coffee, un momento conviviale importante e presente in tutte le riunioni BNI. Questi momenti sono veri e propri spazi di open networking, dove si ha la possibilità di parlare faccia a faccia e porre le basi per future relazioni d’affari.

Durante la Giornata dell’Ospite si ha l’opportunità di presentarsi, farsi conoscere, ma anche quella di toccare con mano la realtà BNI e quale opportunità rappresenta. Il Capitolo Arno, il capitolo BNI di San Miniato, ha accolto i suoi ospiti, si è presentato al pubblico e ogni membro ha avuto modo di parlare della propria realtà aziendale.

Tutti in questo giorno, come in ogni evento organizzato da BNI, hanno potuto parlare della propria attività, scambiare referenze d’affari, trovare spunti di collaborazione con altri professionisti. La condivisione, ossia l’idea che aiutando gli altri si possa essere a nostra volta aiutati, è il primo valore fondamentale di BNI.

Commenta Claudio Ricciotti, Executive Director e responsabile dei capitoli della Region Toscana Mare: “ Questo tipo di eventi sono fondamentali. La “mission” di BNI è quella di aiutare i propri membri a fare affari attraverso un passaparola positivo e strutturato con altri imprenditori di qualità. Le opportunità di rete si creano incontrandosi, è la spinta per generare affari. La ricaduta sul benessere dell’economia del territorio è immediatamente evidente, le reti che si creano sono virtuose e di qualità.”

BNI è una realtà sempre più attiva sul territorio, grazie alla sua rete di referenze qualificate è sempre di più punto di riferimento per chi vuole fare impresa e intrecciare relazioni vantaggiose.

BNI Italia:

BNI è la più grande organizzazione mondiale di scambio di referenze di lavoro. Oggi in Italia in BNI sono presenti circa 8.000 membri in 240 capitoli e lo scorso anno hanno prodotto un fatturato complessivo generato dalle referenze scambiate nei capitoli di circa duecento milioni di euro in Italia. Nel mondo circa quattordici miliardi di euro.

BNI Region Toscana Mare:

BNI Region Toscana mare raccoglie la realtà produttiva di circa duecento imprenditori e professionisti, raggruppati in cinque capitoli nelle aree di Pisa, Massa-Carrara, San Miniato, Pontedera e Livorno, più altri in costituzione a Cascina, Cecina, Santa croce sull’arno e Volterra.

Tutte le notizie di San Miniato