Libri, arte e tartufo nel fine settimana di Certaldo

Con il sole che promette di mantenersi per il weekend e l’ondata di maltempo che pare dare tregua, le piazze e non solo le piazze di Certaldo si riempiono di occasioni per il prossimo weekend, con la fiera di Boccaccio ma anche con presentazioni di libri, la sagra del tartufo e altro ancora.

Da venerdì a sabato, fino al 25 marzo, prosegue la 25° SAGRA DEL TARTUFO MARZUOLO al Centro polivalente Antonino Caponnetto di viale Matteotti. La sagra culinaria dell’Associazione tartufai colline bassa Valdelsa, si svolge ogni venerdì a cena, il sabato e domenica a pranzo e a cena, info e prenotazioni asstartufaivaldelsa@libero.it tel 338/7415160

Sabato 24 Marzo, due iniziative alla Biblioteca Bruno Ciari di Certaldo, dove alle 10,30 Simone Terreni presenta il suo libro “Dai segnali di fumo ai social” (Giunti editore, illustrazioni di Francesco Fagnani), che racconta la storia della comunicazione umana dalle origini ai giorni nostri. Seguirà laboratorio tra scienza e tecnologia per bambini e ragazzi 8-12 anni. In contemporanea, ore 10,30, per gli adulti si rinnova l’appuntamento mensile con il Circolo di Lettura a cura di LeggerMente.

Sabato 24 marzo, ore 16.00, alla Sala Soci Coop di Viale Matteotti, per il ciclo "Il piacere di leggere", Francesca Allegri presenta l'incontro letterario dal titolo "Due caratteri femminili". L'incontro dedicato alla letteratura vede la partecipazione della compagnia teatrale Ipotesi teatrale e,a fine conversazione, l'intervento della sommelier Fisar, Sandra Bulleri.

Domenica 25 marzo dalle ore 9 alle 20 nel centro urbano, torna “Fiera di' Boccaccio”, prima edizione di questo 2018. Il consueto appuntamento col mercato grande che torna in centro sarà, in concomitanza con l’apertura dei negozi, sarà come sempre l’occasione per una domenica di shopping in allegria. Negli oltre 35 postazioni articoli di tutti i generi: pronto moda, abbigliamento uomo e donna, intimo, biancheria per la casa, casalinghi, food. E saranno aperti i negozi e pubblici esercizi del centro cittadino.

In Certaldo Alto prosegue invece la mostra “Il Viaggio” dell'artista Giuliano Giuggioli, curata da Filippo Lotti. La mostra è aperta fino al 2 aprile con i seguenti orari: 9.30-13.30 /

14.30-16.30 (chiusura martedì). Pasqua e Lunedì di Pasqua (1 e 2 aprile): 9.30-13.30 / 14.30-19.00 Ingresso a pagamento: € 4,00 (ticket Sistema Museale, comprensivo visita Palazzo Pretorio e Casa di Boccaccio). Ingresso gratuito per i residenti nel Comune di Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Certaldo