Lunghissime code alla svendita della Braccialini

Code interminabili per la svendita di pelletteria all'interno della Braccialini di Firenze. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, segnalando l'intervento anche dei carabinieri e della polizia municipale per l'ammassamento di acquirenti disposti a tutto per gli sconti estremi dettati dal fallimento. Per sei ore la vendita era aperta ma i presenti erano già in coda alle 8 del mattino, venuti anche da fuori Toscana. In effetti con poche decine di euro si riusciva a ottenere manufatti che ne valevano migliaia.

