Orchestra Ort al Teatro del Popolo, dirige il maestro Ryan McAdams

Lunedì 26 marzo alle 21.00 atteso appuntamento al Teatro del Popolo con l’Orchestra regionale della Toscana. Il concerto sarà diretto dal maestro Ryan McAdams, musiche di S trakinsky, Piazzolla, Haendel e Ginastera.

Ryan McAdams, giovane, estroverso direttore americano molto legato a Firenze perché qui ha fatto l’esordio europeo sette anni fa, invitato dal Maggio. A propiziarne la carriera in patria sono stati Lorin Maazel e James Levine. La serata parte con il concerto di Stravinskij, Dumbarton Oaks, in cui l’autore russo, da quel trasformista che era, si diverte a indossare vesti bachiane. Il titolo deriva dal nome di una tenuta nel distretto statunitense di Columbia dove la composizione fu eseguita per la prima volta nel 1938. Seconda parte della serata ambientata in Argentina, protagoniste le due glorie locali del secolo scorso: Ginastera, che ne rielabora il folklore, e Piazzolla, il cui bandoneón vi si muove a passo di tango. Solista alla fisarmonica il fiorentino Ivano Battiston, docente di fisarmonica da 25 anni presso il conservatorio “Cherubini” di Firenze e autore di circa 100 composizioni.

Speciale promozione “Prendi due paghi uno”, riservata alla scuola di musica di Castelfiorentino, alla filarmonica G.Verdi e agli “Amici della Lirica Umberto Borsò”.

Biglietto intero 18 euro, ridotto soci Coop 15 euro; loggione 8 euro.

La prevendita dei biglietti è in corso presso la biglietteria del teatro tutti i martedì e giovedì (ore 17.00-19.00) e il sabato (ore 9.30-12.30) e il giorno stesso dello spettacolo.

Per i giovani under 30 in possesso della Carta giovani sconti del 10% su tutti i biglietti.

Riduzioni riservate agli under 26 e gli over 65 anni, a portatori di handicap o a soggetti con invalidità riconosciute. Per ottenere la riduzione occorre presentare opportuna documentazione.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Il programma della stagione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.teatrocastelfiorentino.it e sulla pagina Facebook Teatro Del Popolo Castelfiorentino.

Per informazioni Teatro del Popolo 0571 633482 e Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629-83758, info@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro

