Vita e opere di Gershwin, appuntamento all'Auditorium al Duomo

Una conversazione musicale a cura di Moravio Martini per presentare al pubblico George Gershwin (1898-1937), la sua vita e le sue opere. L’appuntamento è previsto domani, domenica 25 marzo alle ore 17, all’Auditorium al Duomo di Firenze (in via de' Cerretani 54r).

Nell’occasione, si potranno ascoltare dalla “Rapsodia in blu” a “The man I love”, da “Shall we dance” a “An american in Paris”, fino a “Of thee I sing”. Oltre al pianista Moravio Martini, collaboreranno all'evento Barbara Martini (cantante jazz), Marta Martini (ballerina), Florence dance center, Jamiro Ferrati (ballerino).

L’ingresso è libero. La serata sarà ripresa da Toscana Tv. Per info: www.auditoriumalduomo.com

Fonte: Ufficio stampa

