A Empoli le idee degli scout a confronto con le associazioni del territorio

Nel pomeriggio di sabato 24 marzo gli Scout Agesci, Rover e Scolte dai 16 ai 21 anni della Zona Medicea, hanno incontrato nella Chiesa di Santa Maria a Ripa di Empoli alcune associazioni impegnate sul territorio tra cui Emergency gruppo di Empoli, Co&So di Empoli, Giovani Musulmani di Castelfiorentino, Movimento Shalom di San Miniato, Unesco sezione di Firenze.

Si sono confrontate attraverso i loro ragazzi, coetanei degli Scout, sulle finalità associative, sui bisogni del territorio identificando percorsi e idee comuni.

Cosa possono fare i ragazzi di oggi, insieme, impegnati su fronti diversi per le nostre città? Facciamo scintille. I gruppi, dopo questo incontro, stileranno dei documenti riassuntivi con riflessioni e proposte da presentare alla comunità civile ed ecclesiale nelle prossime settimane. Il fuoco delle idee si accende e parte dai ragazzi.

Appuntamento per tutta la branca RS AGESCI Toscana il prossimo 19-20 maggio, a Lucca, per l’evento regionale Fuoco di Pentecoste, un’occasione per condividere le scintille che stanno accendendo in Toscana.

Fonte: Agesci Branca RS Zona Medicea

