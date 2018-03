Golf San Miniato, torna la bella stagione sul green di Fontevivo

Come ogni settimana Vi teniamo aggiornati con le news dal Golf Club San Miniato

Elenco Vincitori di oggi 25 Marzo del Trofeo Menichetti Cioccolato :

1^ Lordo CASTELLI STEFANO

1^ Netto 1 Cat LIPPI ALESSANDRO

1^ Netto 2 Cat URBANI LUCIO

1^ Netto 3 Cat OVALEO PANDOLFO ANDREA

Da Mercoledì 04 Aprile ritorna a grande richiesta il "Mercoledì da Leoni" , gara 9 Buche Cat Unica +37-54 con partenze dalle ore 13 alle ore 17.

Sabato 07 Aprile avrà luogo la terza tappa del Circuito La Spaghettata 9 buche Stbl CAT. Unica +37-54 con partenza Shot-Gun ore 10.00, seguirà Spaghettata presso il Ristorante Il Sorriso al Golf Club a fine gara.

Le iscrizioni sono aperte! Data l'alta affluenza alle gare consigliamo di iscriversi per tempo.

Domenica 08 Aprile siamo lieti di ospitare lo Staff del FootGolf Toscana per l'intera giornata , un modo divertente e diverso per far convivere la passione del Golf e quella per il calcio. Per qualsiasi info : www.footgolftoscana.it oppure info@footgolftoscana.it

I nostri corsi: il Sabato: dalle 9.00 alle 10.00 CORSO PRINCIPIANTI (Livello base) ,dalle 11.30 alle 12.30 Corso Bambini , dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 15.00 alle 17.00 CORSO PER PRINCIPIANTI (Livello medio) in gruppi di max 6 persone.

Potete prenotare la partecipazione alle gare telefonando allo 0571/419012, o inviando una mail all'indirizzo : segreteria@sanminiatogolf.it e le Vs lezioni direttamente sul sito www.golfway.biz o ai recapiti riportati sopra .

Sul sito www.sanminiatogolf.it potete trovare tutte le informazioni utili per poter partecipare alle ns attività e troverete il calendario delle gare in continuo aggiornamento.

