Auto ribaltata sull'Aurelia, estratte due persone

Auto ribaltata su di un fianco lungo la variante Aurelia, nel tratto cittadino tra il distributore Q8 e l'uscita per Collesalvetti nel tratto cittadino. È accaduto questa mattina e stanno intervenendo i vigili del fuoco di Livorno per estrarre i due passeggeri dalla Fiat Panda e mettere l'area in sicurezza. Sul posto la polizia municipale, i tecnici Anas e e il 118.

⚠️🚑Sulla #SS1 #Aurelia traffico fermo per incidente prima di #Livorno Centro in direzione Genova #viabiliTOS — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) 26 marzo 2018

