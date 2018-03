Pensieri a tavola chiude il marzo creativo al Mmab

«L’imbecille è colui che tenta di sostenere una tesi, per poi contraddirsi; il suo modo di ragionare non ha sostegno e lui traballa. Da qui l’etimologia della parola», il professor Lorenzo Poggi – curatore della rassegna “Pensieri a Tavola”, assieme a Paolo Marcucci - suggerisce a proposito di questo appuntamento una visione insolita dell’imbecille, avvicinando tali persone a una posizione filosofica.

È questo il punto di partenza, lo spunto per la riflessione che si terrà al MMAB il prossimo 29 marzo e che ruoterà attorno al tema “Il saggio è tormentato da sospetto di essere imbecille. L’imbecille è fiero di se?”.

Argomenti filosofici, collegati all’arte, al costume e alla società si susseguono nel ricco calendario dell’iniziativa che coniuga il piacere del chiacchierare con quello di stare attorno ad una tavola.

Possiamo dire un piacere antico quanto l’uomo e che per questa ragione costituisce la fortuna di una rassegna che si tiene a Montelupo da oltre 8 anni e che in buona parte degli appuntamenti mensili registra il “tutto esaurito”.

Dopo l’appuntamento di fine marzo “Pensieri a tavola” prosegue poi nel 2018 con altri 2incontri.

Giovedì 19 aprile - Il maschio selvatico. Femminilizzazione del maschio in Occidente

La tesi portata è ardita e parte dal presupposto che progressivamente nella nostra società si va perdendo il contatto con la natura e ciò provoca un allentamento del maschio dalla sua funzione principale e primaria, per certi versi una perdita d’identità.

Ciò non accade, invece, per la donna che nella sua funzione riproduttiva rimane comunque collegata ai cicli della natura, pur avendo poi ruoli e funzioni diverse. Il risultato è quindi un femminile forte, rincorso e per certi versi emulato dall’uomo.

Giovedì 31 maggio - Lode del nulla e del silenzio

Quanti di noi riescono a stare in silenzio? Un silenzio vero in cui si fanno largo i pensieri; il silenzio che è all’origine della razionalità in cui si formulano le domande più profonde.

Il nostro mondo, secondo Poggi, è permeato di rumore. Ciò ci allontana dalla capacità di pensare e di confrontarci con i grandi temi esistenziali. Prima fra tutti “Perché?”. Siamo impreparati a farlo.

Tutti gli incontri si tengono presso il MMAB, piazza Vittorio Veneto, 11 a partire dalle ore 20.15.

Abbinano la discussione su temi di carattere filosofico con la degustazione di prodotti del territorio.

Il costo di ciascuna iniziativa è 15 euro ed è necessario prenotarsi chiamando il numero 0571/917552.

In occasione di ciascun appuntamento saranno poi presenti artisti diversi che proporranno opere o installazioni collegate con il tema affrontato.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino