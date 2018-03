Presunto abuso edilizio, lotta Ceccardi-Logli a Cascina. Il PD chiede lumi

Continua la lotta a distanza tra Susanna Ceccardi e Gino Logli a Cascina. L'assessore di Forza Italia fa parte della giunta cascinese, ma si dice pronto a portare il dossier della tettoia-garage di Ceccardi in Procura. La maggioranza a Cascina mostra qualche crepa, mentre l'opposizione chiede lumi al sindaco sul presunto abuso edilizio.

Il Partito Democratico di Cascina ha presentato formale richiesta per prendere visione e avere copia dei documenti relativi a tutto il procedimento. In particolare è stata chiesta copia dell’esposto-segnalazione relativo alla ipotizzata realizzazione di abusi edilizi, per conoscere la data di ricezione, la data di protocollazione e avere anche copia di tutta la documentazione collegata all’atto.

"La richiesta di accesso agli atti, presentata dal gruppo consiliare del Pd, segue i criteri individuati dal Tar della Toscana che di recente ha affermato che 'l’accesso dei consiglieri comunali è strumento di controllo e verifica del comportamento dell'amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali ma generali, e costituisce espressione del principio democratico dell'autonomia locale'. Il Partito democratico ha invitato l’amministrazione comunale a fornire i dati e gli atti richiesti, avvertendo che, in caso di mancata ottemperanza, il Pd procederà presso le sedi giurisdizionali per garantire il pieno rispetto della legalità" fanno sapere dal PD cascinese.

