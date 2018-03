Nuova tenenza dei carabinieri a Fucecchio, vertice tra il Comune e i militari

Vertice ieri a Fucecchio per la nuova Tenenza dei Carabinieri che dovrà nascere in Via Landini Marchiani grazie alla conversione dell’edificio delle ex scuole.

Negli uffici comunali i rappresentanti del Comando Legione Carabinieri Toscana provenienti da Firenze hanno incontrato il sindaco, i tecnici comunali e quelli esterni incaricati dall’amministrazione comunale attraverso un bando pubblico, tra i quali l’architetto Salvatore Spitaleri (progettista architettonico e coordinatore degli altri professionisti esterni incaricati), per analizzare le varie fasi progettuali che dovranno portare l’edificio oggi adibito ad uffici e a sede di alcune associazioni a trasformarsi in un presidio militare, una caserma che dovrà ospitare non meno di 25 persone. Si tratta di una ristrutturazione complessa e costosa che prevede modifiche strutturali, l’adeguamento alla normativa antisismica, l’inserimento di impianti tecnologi specifici degli edifici militari, la creazione degli alloggi e di spazi dedicati alla logistica, alle armi e alla detenzione delle persone fermate.

Quello di ieri è stato uno dei tanti incontri che l’amministrazione comunale ha ospitato per valutare al meglio ogni necessità e eliminare ogni possibile errore progettuale o costruttivo. Un percorso di concertazione e collaborazione istituzionale avviato formalmente con l’assenso del Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica Sicurezza, a maggio del 2016. A dicembre del 2017 sono state impegnate le risorse per l’affidamento degli incarichi per i servizi di architettura e ingegneria necessari al compimento dell’intervento: indagini geologiche, progetto architettonico, direzione dei lavori e prove statiche. L’avvio della progettazione, poi, è stato dato lo scorso 16 gennaio. A metà febbraio il gruppo di progettazione ha presentato la proposta di studio di fattibilità tecnico-economica al Comando Generale dell’Arma che in meno di un mese ha dato assenso informale al progetto. Sempre nel mese di febbraio sono state eseguite le indagini geotecniche e geologiche e le indagini sulle murature.

Il cronoprogramma adesso prevede la progettazione preliminare nel mese di aprile, l’acquisizione dei pareri di Soprintendenza, Asl e Vigili del Fuoco entro la fine di giugno, la progettazione esecutiva a luglio e la gara di appalto per l’esecuzione dei lavori entro al fine di agosto. Lavori che dovrebbero iniziare a metà ottobre e concludersi nella tarda primavera del 2019 andando a modificare completamente l’edificio con una nuova distribuzione degli spazi.

“Si tratta di una ristrutturazione complessa e costosa – commenta il sindaco Alessio Spinelli - che interessa circa 1530 mq distribuita su 4 livelli, oltre resede e prevede una serie di interventi specifici strutturali ed impiantistici con adeguamento alle normative attinenti alle specificità di una struttura strategica di tipo militare”.

Gli spazi sono articolati in: 1) Zona operativa di 800 mq, con ufficio aperto al pubblico h24, sala d'aspetto, spazi di massima sicurezza per detenzione e persone fermate, uffici per ufficiale, sotto ufficiali e militari, sala riunione, oltre spazi di vario genere di tipo militare; 2) Zona logistica di 260 mq, con spazi adibiti al soggiorno permanente di militari di servizio alla Tenenza; 3) residua zona per gli alloggi di servizio; 4) Resede di 1600 mq controllato e vigilato con impianti di video sorveglianza, destinato in parte alla sosta dei mezzi militari.

“La realizzazione di tutto questo – aggiunge il sindaco – è sicuramente un’operazione complessa che, a meno che non intervengano altre necessità da parte dell’Arma, intendiamo portare a termine nei tempi previsti. L’impegno è gravoso da tanti punti di vista ma l’amministrazione comunale completerà l’opera, forte anche della volontà di tutte le forze politiche che si sono espresse in consiglio comunale. E’ un vanto per noi, ma crediamo per tutta la comunità, investire risorse economiche pubbliche in questo presidio militare che rafforzerà le misure di sicurezza sul nostro territorio”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

