Saltavanti Empoli, gioia per la finale nazionale di Tonelli

Weekend di grandi soddisfazioni: Tonelli conquista di diritto la finale nazionale, Donati aspetta la conferma di fine Aprile e le bambine delle TREGI sempre più brave!

Sabato 24 Marzo a Civitavecchia si è svolta la zona tecnica del massimo campionato allieve (8-12 anni) della Federazione Ginnastica d'Italia. Le regioni chiamate a confrontarsi sono state Toscana, Lazio e Sardegna. Per noi della Saltavanti erano presenti due ginnaste: Viola Donati categoria A2 (classe 2008) e Sofia Tonelli categoria A3 (classe 2007). Le prime tre di ogni categoria accedono direttamente alla finale nazionale che si terrà a fine Maggio a Mortara, le altre dovranno confrontarsi in un'altra gara prevista a fine Aprile a Porto San Giorgio e rientrare tra le prime 22 per accedere anche loro alla finale nazionale.

La prima a scendere in campo gara alle ore 8.00 è stata Viola che conduce una buona gara con notevoli miglioramenti sia tecnici che di concentrazione. Peccato per due errori che potevano essere evitati e non le permettono di entrare tra le prime 10. Si ferma alla 13^ posizione aspettando la conferma della possibile partecipazione al ripescaggio Nazionale di fine aprile.

Alle 14 è il momento di Sofia. Gara difficile, soprattutto a livello emotivo. Un infortunio domestico, una piccola frattura all'indice della mano destra ha compresso tutta la preparazione per questa gara. Per 30 giorni non ha potuto eseguire i suoi esercizi a praticamente tutti gli attrezzi. Per 30 giorni è comunque venuta in palestra senza fermarsi e continuando ad allenarsi senza smettere di credere e senza perdere la speranza di poter fare al meglio questa gara. Ci siamo presentati a questa competizione con il programma facilitato e con solo 15 giorni di preparazione. Ma Sofia non si è arresa e con una gara pulita porta a casa un inaspettato terzo posto conquistando di diritto la finale nazionale. Grande soddisfazione da parte di tutti tecnici e della società per queste due piccole ginnaste che si allenano con grande dedizione e sacrificio ogni giorno.

Domenica a Montelupo si è svolta la seconda prova della rassegna TREGI, rassegna che prevede una classifica divisa per le tre fasce: oro, argento e bronzo!

Nella fascia ORO troviamo per le ALLIEVE

Frangipani Sofia

Cuccuini Carlotta,

Bucciardini Elsa

Corradini Vittoria

Lerda Sofia

Per le JUNIOR

Continanza Vittoria

Peruzzi Giada

Per le SENIOR

Soverini Gloria

Nella fascia ARGENTO si piazzano per la categoria JUNIOR

Lerda Vanessa

Niccolini Lucia

Nesi Giada

Le istruttrici sono monto contente dell’andamento delle gare e del lavoro svolto tutti i giorni in palestra con impegno e sudore.

Fonte: Saltavanti Empoli

