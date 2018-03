Un campus pasquale per bambini ispirato all’antica tradizione delle vecce floreali

Pasqua al Museo Ghelli per imparare e divertirsi. L’offerta del Sistema museale Chianti Valdarno di allestire campus didattici tra le opere d’arte, attività e percorsi all’interno e all’esterno della cittadella della Cultura di San Casciano, si estende nei giorni 28 e 29 marzo con l’edizione pasquale di Vacanzarte. Con la pausa scolastica legata alla settimana di Pasqua, il Comune di San Casciano propone alle famiglie e soprattutto ai bambini l’opportunità di trascorrere una due giorni a spasso nella storia. Giovedì 28 e venerdì 29, dalle ore 9 alle ore 13, le storiche ed esperte dell’associazione Amici dei Musei Marcello Possenti di Impruneta e San Casciano condurranno i partecipanti, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, a caccia di segreti tra gli innumerevoli tesori del patrimonio culturale, custodito nel museo e nelle antiche chiese del paese, che intreccia arte, storia e tradizione. Il campus guiderà alla scoperta di un’antica tradizione, nata a San Casciano oltre mezzo secolo fa, che fa fiorire le vecce come simboli di rinascita spirituale nelle chiese dei Suffragio e della Misericordia, trasformate in giardini e distese di composizioni floreali che assumono forme e simboli della morte e della resurrezione di Cristo.

L’iniziativa è promossa dalla Regione Toscana, Unicoop Firenze, Comune di San Casciano e gestita dall’associazione Amici dei Musei Marcello Possenti e dal Sistema Museale Chianti Valdarno, coordinato da Nicoletta Matteuzzi. “I bambini saranno accolti al Museo Ghelli - spiega l’assessore alla Cultura Chiara Molducci - al centro di un percorso inedito che illustrerà la tradizione tipica sancascianese di realizzare grandi "sepolcri" in occasione della Settimana Santa utilizzando fiori colorati e vecce bianche. I bambini visiteranno i due spettacolari sepolcri della chiesa del Suffragio, e della Misericordia; svolgeranno lavori creativi, attività laboratoriali e racconti di manualità dedicati ai fiori e alle piante, costruendo un erbario fantastico illustrato ispirato alle creazioni dei sepolcri”. Le vecce pasquali saranno allestite da giovedì 29 marzo a lunedì 2 aprile 2018.

Il programma delle due giornate prevede uscite e attività laboratoriali all’interno e all’esterno del Museo ‘Giuliano Ghelli’ di San Casciano. La quota di partecipazione è di 40 euro per l’intero campus, con sconto del 10 per cento per i possessori di tessera Socio Coop. È possibile partecipare a singole giornate, per una quota singola di 20 euro, con sconto del 10 cento per i possessori di tessera Socio Coop. Il saldo totale di 40 euro (o 20 euro) deve essere versato entro l’inizio del campus e la relativa attestazione deve essere consegnata agli operatori il primo giorno del campus.

