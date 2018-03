Olimpiadi italiano, cerimonia in Palazzo Vecchio con la vicesindaca Giachi

Si sono sfidati a colpi di analisi del testo, riassunti, scrittura creativa sulle orme di Italo Calvino, hanno argomentato sul tema delle baby gang. Sono state assegnate stamani, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, le medaglie alle campionesse e ai campioni dell'ottava edizione delle Olimpiadi di Italiano organizzate dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Comune di Firenze.

Sul podio, le ragazze e i ragazzi che hanno dimostrato la migliore conoscenza e padronanza della lingua italiana. Erano oltre 60.000 gli studenti in competizione quest'anno, solo in 84 sono arrivati in finale e hanno svolto le prove in questi giorni.

«Desidero fare i complimenti alle vincitrici e ai vincitori di questa competizione - ha dichiarato la Ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli attraverso un messaggio inviato ai finalisti - che rappresenta una straordinaria occasione per approfondire e valorizzare la conoscenza dell'italiano, attraverso una manifestazione ricca, articolata, capace di valorizzare e rendere protagonisti le ragazze e i ragazzi. Voglio complimentarmi anche con tutte e tutti coloro che hanno partecipato alle selezioni, arrivando in finale. La lingua è identità, unità, è strumento fondamentale per una cittadinanza reale, piena. Lingua e cittadinanza sono un binomio inseparabile. Non c'è cittadinanza se non c'è padronanza della lingua. Alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi un invito: portate in alto la nostra lingua, siatene orgogliosi ambasciatori».

«Le Olimpiadi di italiano sono una bella opportunità offerta ai più giovani per sperimentarsi e trovare il proprio talento - ha sottolineato la vicesindaca e assessora all'educazione Cristina Giachi - ma sono anche un'occasione per fissare qualcosa che rimarrà per sempre in ogni storia personale: il dono dell'attenzione per le parole. Le parole sono importanti perché lo sono i pensieri e troppo spesso non attribuiamo loro quella funzione che dovrebbero avere naturalmente: tenere gli esseri umani in un nesso di comunicazione tra loro che fa crescere la comunità nel suo complesso. Facilmente, purtroppo, le parole diventano l'occasione estrema dell'individualità. La lingua, invece, è comunicazione, precisione ma possiede anche una fantasiosa elasticità capace di tenere conto delle anime di tutti».

Le Olimpiadi di Italiano sono promosse dal Miur sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Organizzate con la collaborazione dell'Accademia della Crusca e del Comune di Firenze sono gare individuali di lingua italiana rivolte agli studenti delle secondarie di II grado delle scuole italiane e delle scuole italiane e sezioni all'estero. Oggi, la proclamazione dei vincitori nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. Quella di quest'anno è una edizione da record: gli iscritti alle gare sono stati 60.300.

Ecco i premiati: SENIOR ITALIA - Paolo Valenti, Liceo Scientifico N. Copernico, Brescia; Samuele Dotta, Liceo G. Peano-S. Pellico, Cuneo; Giorgio Sciamanna, Liceo Classico Statale G. Leopardi, Spinetoli (AP) JUNIOR ITALIA - Gaia Bortoluzzi, Istituto Superiore Statale G. Marconi, Conegliano (TV); Livia Racanella, Liceo Classico e delle Scienze umane F.A. Gualterio, Orvieto (TR); Camilla Cozzi, Liceo Classico G. Pascoli, Gallarate (VA) SENIOR ESTERO - Kristi Nika, Scuola Italiana di Atene, Atene (Grecia) JUNIOR ESTERO - Filippo Milani, Liceo H. De Balzac, Parigi (Francia) SENIOR LICEO - Paolo Valenti, Liceo Scientifico N. Copernico, Brescia JUNIOR LICEO - Gaia Bortoluzzi, Istituto Superiore Statale G. Marconi, Conegliano (TV) SENIOR ISTITUTI TECNICI - Riccardo Gianfelici, Istituto Tecnico Tecnologico (E. Divini), San Severino Marche (MC) JUNIOR ISTITUTI TECNICI - Giacomo Gabaldo, Educandato Statale San Benedetto, Montagnana (PD) SENIOR ISTITUTI PROFESSIONALI - Mariagrazia Losurdo, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore N.Garrone, Barletta (BT) JUNIOR ISTITUTI PROFESSIONALI - Sara Gava, Istituto d'Istruzione Superiore Statale Marco Fanno, Conegliano (TV).

