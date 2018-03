Altro incidente sul lavoro in Toscana: cade da traliccio e muore a 52 anni

Altro incidente sul lavoro in Toscana. Ad appena un giorno dall'esplosione di un silo nel porto di Livorno che ha portato alla morte di due operai, si aggiunge un'altra vittima nella insopportabile lista delle morti bianche.

Un operaio, Nunzio Industria, 52 anni, di origini napoletane, è morto a San Godenzo nel Mugello cadendo da un'altezza di 4 metri: stava lavorando ad un traliccio di una compagnia telefonica, ma da quanto si apprende l'operaio lavorava per una ditta esterna con sede a Monsummano Terme. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle ore 11.30, in località Fiera dei Poggi in una zona boschiva. L'uomo stava effettuando dei lavori di rinforzo del traliccio con altri colleghi, poi avrebbe perso l'equilibrio. È morto sul colpo.

Sul posto, oltre il personale del 118, è intervenuta l'Autorità Giudiziaria, i carabinieri e i tecnici del serivizo di prevenzione infortuni sul lavoro dell'Asl. Il pm ha disposto il trasferimento della salma all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale fiorentino di Careggi. L'area e le attrezzature presenti sono state sequestrate.

Tutte le notizie di San Godenzo