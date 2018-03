I risultati TNT ai campionati nazionali giovanili

Favoloso 2° posto con 76 punti nella categoria Ragazzi maschi – ai Criteria nazionali giovanili di Riccione - del T.N.T. Empoli, pure al comando in classifica generale fra le società corregionali e la sola toscana a ricevere una coppa per premio. Gli atleti biancazzurri del presidente e dt Giovanni Pistelli, battuti soltanto dalla corazzata Aniene Roma, hanno guadagnato cinque medaglie tricolori: 1 oro, 2 argenti e 2 bronzi. Alessio Gianni (classe 2002) si è aggiudicato il titolo dei 200 farfalla col tempo di 2'01”62, mentre nella stessa gara il suo coetaneo Ernesto Saccardi ha concluso 3° (2'02”24) per poi diventare due volte vice-campione italiano sui 100 farfalla (55”93) e nei 200 stile (1'50”84). Gradino più basso del podio, quindi, per Alessio Daini ('02) nei 1.500 stile (15'24”95) e la staffetta 4x200 stile (Saccardi, Daini, Kevin Cortini, Gianni). I portacolori del club di via delle Olimpiadi hanno comunque ottenuto altri buoni risultati. Gianni è arrivato 4° sui 200 dorso, 7° nei 400 misti, 9° sui 400 stile e 11° nei 50 stile; Saccardi 13° sui 100 stile e 17° nei 50 stile. Dal canto proprio, Cortini ('03) ha finito 11° i 1500 stile, 13° i 400 stile e 22° i 200 stile; Marino Massai ('02) 29° i 100 rana; Matteo Prislei ('04) 31° i 200 dorso; Gionata Marmugi ('04) 39° sia i 100 rana sia i 200 rana; invece la staffetta 4x100 misti (Gianni, Massai, Saccardi, Daini) ha chiuso sesta.

Negli Juniores, Mattia Lupi ('01) è giunto 22° nei 400 misti; tra i Cadetti, Andrea Zannelli ('99) ha terminato 12° i 50 dorso, 17° i 200 dorso e 19° i 50 stile.

Decoroso anche il rendimento delle empolesi nella categoria Ragazzi femmine ('04-'05). Questo il loro consuntivo: Alice Mencherini (12^ sui 200 rana e 16^ nei 400 misti); Alice Lupi (18^ sui 200 farfalla e 26^ nei 100 dorso); Anita Mori (10^ sui 400 misti e 29^ nei 200 rana). Quanto alle staffette, la 4x200 stile (Lupi – Mencherini – Mori – Iula) si è piazzata 14^; la 4x100 misti (Lupi - Mencherini - Iula – Gabellieri) 23^ e la 4x100 stile (Lupi – Mencherini – Giulia Gabellieri – Iula) ha ultimato la sua prova in 38^ posizione.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

