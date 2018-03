Empoli Ladies, ottima stagione per Giovanissime e Primavera

Il settore giovanile dell’Empoli Ladies sta attraversando un percorso ricco di soddisfazioni.

La Primavera, guidata da mister Mario Nicoli, ha concluso al secondo posto il proprio cammino nel Campionato Interregionale, dove ha sfidato formazioni di alto livello come Fiorentina Women’s e Grifo Perugia. Nel frattempo la Primavera azzurra ha vinto la 23° edizione del Torneo Regionale Giacinto Zoli, superando in finale la Rappresentativa Toscana: nell’occasione, la squadra ha avuto l’onore di essere premiata dal Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani.

Le Giovanissime, guidate da mister Mirko Grilli, hanno vinto il Campionato Regionale, conquistando il primo posto davanti alle pari età della Fiorentina Women’s. La squadra di mister Grilli è attesa adesso al Torneo di Pordenone, nella Coppa Toscana e alla Fase Nazionale.

Per le giovani calciatrici sono arrivate convocazioni prestigiose. Rossella Maroso e Sofia Malvone sono state chiamate dal Settore Giovanile Scolastico della FIGC per lo Stage Nazionale “Calcio +15” nel Centro Tecnico di Coverciano. Gaia Baccellini, Viola Ceccarelli e Giulia Cicciarelli sono state convocate dal tecnico federale Fabrizio Ulivi nella Selezione Territoriale Under 15. Elisa Dehima è stata chiamata per uno stage nella Nazionale Albanese Under 19.

Il settore giovanile dell’Empoli Ladies sta affrontando un importante momento di crescita, grazio all’impegno messo in campo dalla dirigenza, dallo staff, dalle ragazze e dalle loro famiglie. La società azzurra è orgogliosa dei traguardi raggiunti e lavora per una continua evoluzione del proprio vivaio, nella convinzione che le giovani atlete vadano verso un futuro sempre più roseo.

Fonte: Empoli Ladies - Ufficio Stampa

