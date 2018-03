A Firenze il seminario nazionale 'Costruttori di Ponti'

Dopo i primi tre seminari nazionali, nel 2015, 2016 e 2017 a Casa Cervi, luogo di memoria nazionale per la storia della Resistenza e della democrazia nel nostro Paese, quest’anno Costruttori di ponti va in città, a Firenze, il 5 e 6 aprile 2018.

Perché a Firenze? Perché questa è la città dei ponti: la città di Calamandrei, fondatore della rivista “Il Ponte” e padre della Costituzione, che ha appena compiuto 70 anni. La città di Giorgio La Pira, sindaco dal 1951 al 1965, tessitore di dialogo tra popoli e culture, a cui è intitolato il Centro Internazionale per gli studenti di cui ricorrono quest’anno i 40 anni. E siamo nella città, o meglio nella sua ”periferia”, della scuola di don Lorenzo Milani, un altro costruttore di ponti, che a Barbiana aveva fondato una scuola inclusiva, democratica e popolare.

Il tema di quest’anno è “La scuola aperta sul mondo”, una realtà di fatto, per la composizione delle classi con allievi delle più diverse provenienze, lingue, religioni, e una finestra aperta sul mondo, sul nostro Paese e sull’Italia di domani. Una sfida per l’educazione, ma anche un’occasione di cambiamento, per cui c'è bisogno di ponti e di insegnanti costruttori. Da sempre i ponti vengono costruiti con i materiali più diversi: l’arte di costruire è la capacità di combinare i materiali, le tecniche e gli strumenti. Questa abilità è il mestiere degli educatori e dei costruttori di pace.

Il seminario è suddiviso in sei sessioni tematiche parallele che ospitano analisi, esperienze, testimonianze e un confronto aperto di idee e proposte sulle pratiche di educazione alla cittadinanza in classe, sul dialogo interreligioso, sull’arte come strumento di integrazione, sul plurilinguismo, su Giorgio La Pira e la Costituzione, Don Milani e le periferie, e sui racconti delle scuole provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo. Dalle avventure del Pinocchio arrivato dall’Africa agli esercizi di democrazia del cantastorie proveniente dalla Birmania, ai diari di viaggio delle insegnanti di lingua rumena nelle scuole italiane, degli insegnanti, dirigenti e alunni italiani nelle scuole della Cina e degli Stati Uniti. Il seminario si rivolge a insegnanti e dirigenti scolastici, a studenti e operatori culturali, a rappresentanti degli Enti locali e del volontariato.

L'iniziativa è promossa da Istituto Alcide Cervi, Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira di Firenze, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Comune di Firenze in collaborazione con Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, Fondazione Migrantes e Associazione MUS-E.

Per il programma completo, la scheda iscrizione e le informazioni sul soggiorno a Firenze: www.istitutocervi.it

Per iscriversi: didattica@istitutocervi.it

Per ulteriori informazioni: costruttoridiponti@cislapira. it

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

