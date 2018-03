Pontedera Vespa Meeting, aperte le iscrizioni per il grande raduno

Sono aperte le iscrizioni al “Pontedera Vespa Meeting”, il grande raduno organizzato dal Vespa Club Pontedera, con il patrocinio del Comune di Pontedera, che si svolgerà nella città toscana il 21 e 22 Aprile.

La città della Vespa accoglie gli amanti dello scooter più amato al mondo per una grande manifestazione che offre agli iscritti al raduno anche la possibilità di visitare le linee di produzione, entrando nel cuore degli stabilimenti nei quali Vespa è prodotta ininterrottamente dal 1946.

Il nome dato racchiude in se tre elementi caratterizzanti il nostro raduno: la Vespa, simbolo dell’Italian Style che ogni anno nel giorno del suo compleanno il 23 Aprile torna a casa, dove è nata a Pontedera, per festeggiare con la città e con i suoi amici in un Meeting, in un grande incontro con tutti coloro che le vogliono bene.

Il raduno, che avrà Villa Crastan come punto di accoglienza degli iscritti, sarà aperto anche ai CIAO, grazie alla collaborazione con il “CIAO Club Italia” e ai Piaggio MP3. Nello stesso week end l’Ape Club Italia organizza a Pontedera il suo Congresso annuale, un evento che porterà a Pontedera “Apisti” da tutto il territorio nazionale.

La storia di Vespa, il cui percorso si intreccia da oltre 70 anni con le vicende del territorio, dice Eugenio Leone Consigliere Comunale, diviene tratto identitario della cosiddetta “Pontedera Città dei Motori” e coinvolge tutta la città con manifestazioni in Centro e nei quartieri di Fuori del Ponte e Villaggi.

Domenica 22 l’anima sportiva di Vespa sarà protagonista in una gara di regolarità, seconda prova del Campionato Toscano di Vespa Raid.

Sempre domenica 22 l’evento abbraccerà tutta la Valdera con il Gran Tour delle colline che vedrà il serpentone dei mezzi del raduno percorrere le strade dei Comuni intorno a Pontedera, arrivando all’Aviosuperficie di Capannoli sede dell’AeroClub Pisa e dando così la possibilità a tutti di scoprire un pezzo di Toscana votata al turismo, alla produzione di eccellenze enogastronomiche e al vino in particolare.

Fonte: Ufficio Stampa

