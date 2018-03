Torneo 'Città di Firenze', semifinaliste tutte oltre frontiera

Il palato fine degli appassionati di tennis provenienti da ogni dove della Toscana non potrà quest’anno pregustare un pasto completo azzurro, così come era successo nelle ultime due edizioni quando sul podio più alto si erano seduti atleti colorati tricolori.

La 43esima edizione del torneo internazionale under 18 “Città di Firenze”, Trofeo Cr Firenze, vede al momento quattro ragazze straniere già approdate in semifinale, mentre nel torneo maschile la parte bassa del tabellone ha già pronta una semifinale tutta estera mentre la parte superiore ancora ferma ai quarti di finale vede in corsa il toscano Lorenzo Musetti che è rimasto l’ultimo appiglio di speranza del tennis azzurro.

Nel torneo femminile l’ultima italiana ad arrendersi è stata la spezzina Costanza Traversi che ha ceduto (62 63) sotto i colpi della lussemburghese Eleonora Molinaro, quarta testa di serie, tennista che aveva fatto una comparsata due edizioni fa ma non aveva lasciato alcun ricordo. Quest’anno, invece, è tornata con tutte le intenzioni di lasciare il segno e la conquista di un posto in semifinale rappresenta la normalità mentre andare oltre è l’obiettivo.

Non sarà facile perché l’avversaria di semifinale si chiama Daria Frayman ed è una giovane tennista russa che viaggia senza perdere set per strada. Nel match di oggi ha lasciato solamente quattro games alla danese Viller Moller. Nella parte alta non perde colpi la favorita numero uno, la danese Clara Tauson che non ha avuto alcun problema ad eliminare la forte tennista ceca, Marketa Panackova, con lo score di 63 62. La sedicenne danese, definita erede di Carolina Wozniacki, sembra guardare già a lunedì di Pasqua che vorrebbe dire finale, ma lo stesso obiettivo è nelle corde della slovena Ziva Falkner, la vera sorpresa del torneo e unica non testa di serie approdata in semifinale. A farne le spese è stata la napoletana Federica Sacco che ha lottato, inutilmente, per tre set. 36 76 62 lo score.

Nel torneo maschile già in semifinale l’estone Daniil Glinka (64 64 al ceco Holis) ed il tedesco Leopold Zima che, a sorpresa, ha superato (26 63 62) il numero due del torneo, lo svizzero Damien Wenger, rimane da definire la semifinale della parte superiore del tabellone e saranno gli incontri di domani a stabilire il tutto.

A contendersi la semifinale saranno l’azzurro di Carrara Lorenzo Musetti, favorito principe del torneo, che affronterà il ceco Dominik Palan, e lo svizzero Henry Von Der Shulemburg, finalista la scorsa edizione, che se la dovrà vedere con l’ostico tennista rumeno Cezar Cretu.

Per l’Italia tennistica la soddisfazione arriva nel torneo di doppio maschile dove la coppia formata da Flavio Cobolli e Lorenzo Rottoli giocherà per il titolo contro il duo straniero composto dall’estone Glinka e dal rumeno Cretu.

Al femminile già in finale il duo composto dalla britannica Victoria Allen e dalla Svizzera Joanne Zuger, battute (26 76 10-7) la russa Frayman in coppia con l’ucraina Lopatetskaya, si aspetta lo sviluppo della seconda semifinale che vede in campo il duo danese formato da Clara Tauson e Hannah Viller Moller che stanno affrontando la coppia formata dalla lussemburghese Eleonora Molinaro e dall’ucraina Viktoriya Petrenko.

Per quanto riguarda il programma di domani, l’organizzazione ha sviluppato due orari, uno in caso di giornata normale, l’altro da prendere in considerazione in caso di maltempo. Questo proprio per le previsioni meteo non ottimiste.

Il programma normale prevede l’inizio degli incontri alle ore 10.00 con le due semifinali femminili disputate in contemporanea (campi 3 e 4); seguirà sul campo n. 3 il quarto di finale tra Von Der Shulemburg opposto a Cretu; sempre sul campo n. 3 non prima delle ore 14.00 il match tra Musetti e Palan; si chiude con le finali di doppio in contemporanea sui campi 2 e 4;

In caso di pioggia saranno disputate al coperto solamente le due finali di doppio, mentre lo sviluppo dei tabelloni di singolare sarà rimandato per intero (quarti maschili, semifinali maschili e femminili) alla giornata di domenica. In questo caso, con inizio alle ore 10.00, si giocheranno in contemporanea (campi 3 e 4) i quarti di finali del tabellone maschile, quindi (non prima delle 14.00) le semifinali femminili (campi 3 e 4) ed a seguire le semifinali maschili.

Il live del torneo si può seguire entrando nel sito del Circolo Tennis Firenze (torneo internazionale città di Firenze - edizione 2018).

Per l’intera durata del torneo l’ingresso è gratuito.

