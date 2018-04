Romeo e Giulietta, invitati speciali alla Rampa

Toscana e Sicilia ancora una volta insieme nel segno della cultura antimafia. Le due regioni si riuniscono simbolicamente a tavola per una cena che mira a raccogliere fondi in favore del progetto Romeo e Giulietta R&J Lab. L’iniziativa ha previsto laboratori e attività teatrali nelle scuole del Chianti e di Corleone e continuerà, in una seconda fase prevista a novembre, a proporre percorsi laboratoriali con il coinvolgimento degli studenti siciliani e toscani, interpreti di uno spettacolo conclusivo.

Sostenuto dalla Regione Toscana e patrocinato dall’Unione comunale del Chianti fiorentino, il progetto nasce dall'idea di due associazioni teatrali che già lavorano insieme sul palcoscenico del Teatro Regina Margherita di Barberino Val d’Elsa. Sono l'associazione culturale Marcialla e il Teatro Riflesso che hanno intrecciato risorse e competenze per diffondere le potenzialità espressive del teatro nei contesti scolastici. Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione del Circolo Arci La Rampa e all'associazione Fior di Corleone, impegnata quest’ultima da tanti anni in progetti e azioni che promuovono la cultura della legalità e valorizzano i produttori corleonesi onesti.

La cena Gran Buffet che si terrà giovedì 5 aprile alle ore 20 presso il Circolo la Rampa di Tavarnelle promette prodotti genuini, piatti prelibati e buona compagnia. L'occasione è finalizzata anche alla presentazione del progetto alla cittadinanza di cui si è realizzata una prima fase con la conduzione di Sara Innocenti e Alessandro Scavone. I laboratori teatrali sono stati effettuati nelle scuole dell'istituto comprensivo Don Milani e in quelle primarie e secondarie di primo grado di Corleone. Costo: 15 euro, i bambini fino a 10 anni pagato 8 euro. L’organizzazione ringrazia Rigacci Carni e SPICGIL Barberino-Tavarnelle. Per prenotare: tel. 055 8077 240, 333 8870477.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti fiorentino

Tutte le notizie di Barberino Val d'Elsa