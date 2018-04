A11 Firenze-Pisa nord, chiusure per manutenzione: ecco dove

Autostrade per l’Italia comunica che sulla A11 Firenze-Pisa nord, dalle ore 22:00 di domani, mercoledì 4 aprile, alle ore 06:00 di giovedì 5, sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita della stazione di Prato ovest in direzione Pistoia e lo svincolo esterno di entrata per chi proviene da Prato, per lavori di pavimentazione.

In alternativa, a chi è diretto a Pistoia, si consiglia, allo svincolo di uscita di seguire le indicazioni per Prato e, alla prima rotatoria, seguire la segnaletica per Pistoia. A chi proviene da Prato, si consiglia di percorrere la variante Pratese in direzione di Pistoia e, alla prima rotatoria, seguire le indicazioni per l’autostrada, per poi accede alla stazione autostradale di Prato ovest.

Autostrade per l'Italia comunica che sempre sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di manutenzione, sarà chiusa l'uscita della stazione di Lucca est nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-sarà chiusa l'uscita della stazione di Lucca est, per chi proviene da Firenze, dalle ore 22:00 di giovedì 5 alle ore 06:00 di venerdì 6 aprile;

-sarà chiusa l'uscita della stazione di Lucca est, per chi proviene da Pisa, dalle ore 22:00 di venerdì 6 alle ore 06:00 di sabato 7 aprile.

In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita della stazione autostradale di Lucca ovest sulla Diramazione Lucca-Viareggio di competenza SALT Società Autostrada Ligure Toscana.

Fonte: Autostrade per l'Italia

Tutte le notizie di Toscana