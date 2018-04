Secondo posto per l’Under 16 al Torneo 'Spring Sea' di Jesolo

E’ stata una sosta pasquale sicuramente bella intensa quella dei nostri Under 16 che sono stati tra i protagonisti del Torneo “Spring Sea” di Lido di Jesolo promosso dall’associazione Fun’N’Action, che ci teniamo a ringraziare per l’invito e l’organizzazione della manifestazione.

Al Torneo hanno preso parte squadre partecipanti ai campionati Elite ed Eccellenza di Veneto, Emilia Romagna e Toscana.Un bollettino, quello gialloblu, che parla di quattro partite disputate, con tre vittorie ed una sola sconfitta giunta nella finalissima contro la corazzata di Casalecchio, vincitrice della manifestazione. Ottime le prove della formazione di Francesco Ferazzi, che ha mostrato carattere e voglia di fare, arrivando purtroppo alla finale affaticata, sia fisicamente, ma soprattutto mentalmente, ed ha così subito la verve dei bolognesi, squadra dall’indiscusso valore.

Entrando nel dettaglio delle gare la truppa castellana domina il girone di qualificazione imponendosi per 68-40 contro Motta di Livenza e per 59-44 contro Caorle. Il primo posto del girone porta così i gialloblu ad incontrare in semifinale il Basket Favaro, su cui hanno la meglio per 49-67 al termine di una partita nervosa ma ben amministrata.

Si arriva così alla finalissima, contro la squadra indiscutibilmente più forte del Torneo: Casalecchio fa valere tutta la sua solidità e si impone per 70-39 conquistando il primo gradino del podio, ma lasciando comunque ai ragazzi di Ferazzi una gran bella medaglia d’argento.

