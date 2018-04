"Attenzione per le guardie mediche": Alberti (Lega) appoggia l'iniziativa di Poggianti (Centrodestra)

“Purtroppo - afferma Jacopo Alberti, consigliere regionale della Lega - da più parti della Toscana e l’Empolese non fa eccezione, arrivano quotidianamente preoccupanti notizie relative ad aggressioni fisiche o verbali nei confronti delle guardie mediche. Un’attività assistenziale a rischio perché, come avviene ad esempio a Montelupo e Fucecchio, il professionista opera in solitudine. Pertanto ben vengano ogni tipo d’iniziative, come quella del consigliere Poggianti, tese a ricercare una soluzione a questa palese criticità. Non è ammissibile che chi opera con impegno e dedizione a supporto degli altri debba vivere perennemente nell’angoscia che qualcuno possa mettere a repentaglio l’incolumità personale. È doveroso che le istituzioni si adoperino per fronteggiare e debellare questo grave e capillare fenomeno.”

