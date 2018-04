Incidente con tir: tratto chiuso per ore in Fi-Pi-Li tra Lastra a Signa e Ginestra

Un camion ha bloccato il traffico lungo la Fi-Pi-Li nei tratti tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Il fatto è avvenuto poco prima delle 17 di oggi, mercoledì 4 aprile. La pioggia potrebbe aver contribuito a rendere l'asfalto sdrucciolevole per il tir che dopo uno scontro con un'utilitaria è rimasto di traverso lungo la carreggiata, bloccando il traffico. Un 49enne è rimasto ferito, trasferito poi al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Si segnala anche traffico in direzione opposta per curiosi e ripercussioni sulla viabilità ordinaria. La corsia è stata chiusa per tre ore, fino alle 20 circa. Presente la polstrada con 5 pattuglie.

‼️ Per l'incidente in #FiPiLi, ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria (sulla #SS67 ToscoRomagnola tra #Scandicci e #LastraASigna) e in #A1 in uscita a #Firenze Scandicci e tra il bivio con l'A11 e Scandicci.#viabiliTOS — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) 4 aprile 2018

Tutte le notizie di Lastra a Signa