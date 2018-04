L'arte della pietra serena, mostra a palazzo del Pegaso

È stata inaugurata questo pomeriggio, giovedì 5 aprile, la mostra “Arte e lavorazione della pietra serena a Lastra a Signa”. A far gli onori di casa nella sala del Gonfalone di palazzo del Pegaso, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani. Sono intervenuti sia il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni che l’assessore alla cultura del Comune, Stefano Calistri.

Il riferimento alla lavorazione del Macigno, più conosciuto localmente come Pietra Serena, è chiarissimo sia nel nome, sia nello stemma comunale, come è stato ricordato. Nella mostra fotografie, video, strumenti per la lavorazione della pietra svelano i segreti di questa attività, tra arte e tradizione, che a Lastra a Signa ha origini antichissime ed è ancora presente sul territorio.

La mostra proseguirà fino al 22 aprile, con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 10.00-12.00 e 15.00-19.00; il sabato 10.00-12.00.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

Tutte le notizie di Firenze