Pappa per tutti, Friskies consegna il cibo a nove ricoveri Enpa

Si è conclusa con la consegna dei pasti ai rifugi l’iniziativa Pappa per Tutti di PURINA FRISKIES – realizzata in collaborazione con ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali). Tutto il cibo raccolto grazie alla solidarietà delle famiglie italiane è stato infatti equamente distribuito presso i rifugi ENPA del territorio italiano.

In Toscana - nelle province di Grosseto, Arezzo, Pisa, Firenze, Livorno, e Pistoia - sono 9 i ricoveri che hanno beneficiato di questo prezioso dono (un ricovero a Amiata Grossetana, Arezzo, Cascina, Firenze, Piombino, Pisa, Pistoia, San Giovanni Valdarno e Sansepolcro). Tantissimi i volontari ENPA che hanno accolto con grande entusiasmo ed ottimismo l’aiuto ricevuto dagli italiani la cui generosità garantirà a tutti i pet ospitati una dieta equilibrata e un’alimentazione sana.

Ma non solo! Grazie al secondo progetto Felici Insieme Purina ha donato anche 1 mobility park al rifugio ENPA di Piombino, che ha così potuto beneficiare di nuove aree gioco dedicate agli amici a quattro zampe, contribuendo concretamente alla felicità dei loro pet.

Nelle diverse sedi provinciali del Toscana ENPA da anni si occupa di curare e accogliere gli amici a quattro zampe abbandonati, maltrattati o con problemi clinici offrendo loro un tetto sotto cui ripararsi, l’amore dei suoi volontari e il consiglio medico dei suoi veterinari – che operano presso le Cliniche Veterinarie ENPA. E PURINA, dal 2014, sostiene la causa donando fino a 500.000 pasti per cani e 500.000 per gatti, garantendo per loro una vita all’insegna del benessere. Una collaborazione collaudata e sempre più positiva destinata a proseguire nel tempo quella tra ENPA e PURINA che, per il quarto anno consecutivo, ha raggiunto l’ambiziosa quota di 1 milione di pasti in tutta Italia raccolti grazie all’iniziativa “Pappa per Tutti”.

Un altro aspetto da non sottovalutare per la felicità di tutti i pet, in particolare del cane, è anche l’attività ludica. Il gioco con il proprietario, infatti, è uno degli aspetti più importanti della vita insieme, per entrambi. Un animale socievole, abituato cioè a stare senza problemi in mezzo alla gente e in presenza di altri animali, avrà sicuramente una vita migliore e più serena e potrà ricambiare questo status regalando grande felicità al suo proprietario. Le nuove aree gioco donate da PURINA FRISKIES sono state pensate per contribuire al rispetto di queste regole con la doppia finalità di permettere anche agli animali dei rifugi di divertirsi e mantenersi in forma mentre sono ospitati nei ricoveri e utilizzare gli attrezzi a disposizione per imparare nuovamente a relazionarsi correttamente con le persone, riacquistando fiducia in loro e verso i futuri proprietari che potranno offrire loro una nuova famiglia. I mobility park infatti sono particolarmente utili proprio nella fase conoscitiva tra un animale e la potenziale famiglia che vorrebbe adottarlo perché permettono di trascorrere insieme alcuni momenti di gioco per conoscersi e capire se si è fatti “l’uno per l’altro”.

“Ci rende molto orgogliosi sapere che anche quest’anno abbiamo raggiunto l’obiettivo di 1 milione di pasti per i pet meno fortunati e che abbiamo contribuito a nutrire la loro felicità con le nuove aree gioco, concepite per stimolarne la socializzazione e quindi l’ingresso in una nuova famiglia” - afferma Thomas Agostini, Direttore Marketing BU Grocery di PURINA. “Il benessere dei cani e dei gatti è per noi una priorità assoluta e questi traguardi ci confermano che la strada intrapresa dalla nostra azienda è quella giusta e che con ENPA possiamo dare concretizzazione ai nostri valori, contribuendo al benessere e alla felicità degli animali”.

La volontà di rendere permanente questo sodalizio è confermata anche da Marco Bravi, Responsabile Comunicazione e Sviluppo di ENPA: “Ogni anno cerchiamo di dare sempre il massimo per i nostri amici a quattro zampe, poiché crediamo che la vita accanto a loro possa solo migliorare. Friskies crede nei nostri stessi valori ed è grazie a loro che possiamo garantire sostegno ai nostri pet. Ecco perché siamo più che felici di dare continuità a questa collaborazione: lavorando insieme possiamo costruire un mondo migliore, anche e soprattutto per i pet meno fortunati e in attesa di adozione”.

Fonte: Ufficio stampa

