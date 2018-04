Nuovo spazio pubblico a La Romola: a San Casciano un centro polifunzionale

Nel futuro di San Casciano si delineano nuovi spazi a disposizione della comunità. Il Comune lancia un percorso per la rinascita e la valorizzazione sociale e culturale di una struttura pubblica situata nella frazione La Romola. L’edificio che per diversi anni aveva ospitato una piccola realtà scolastica di impostazione steineriana, poi trasferita nel fiorentino, si prepara a cambiare pelle. La chiave di volta è la proposta di un progetto di riqualificazione e ristrutturazione che mira a creare un centro polifunzionale, dotato di servizi e attività socio-educative e ludiche, sportive e culturali al servizio della comunità. Questa l’idea della giunta Pescini che ha attivato l’iter amministrativo, tramite la pubblicazione di un avviso pubblico, finalizzato alla concessione dell’immobile di proprietà comunale.

L’edificio è situato in via della Chiesa n. 4 ed è composto da cinque vani, oltre bagni e ingresso. “Nell’elaborazione delle proposte – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Ciappi - i soggetti interessati a concorrere al bando dovranno prendere in considerazione due aspetti: il primo relativo ai contenuti, al progetto culturale che potrà essere realizzato nell’immobile, il secondo alla realizzazione di interventi puntuali di ristrutturazione”. Al locale si accede dal giardino con accesso da via della Chiesa e dal sottostante parcheggio che si affaccia su via Treggiaia.

“Per rendere gli spazi utilizzabili – prosegue l’assessore Ciappi - sono necessarie opere di ristrutturazione per un importo presunto complessivo pari a 60mila euro, interventi che nello specifico sono finalizzati al ripristino di alcuni elementi in legno della copertura, al miglioramento del tetto con posa di guaina impermeabilizzante, alla sistemazione delle persiane, alla riverniciatura, al rifacimento delle colonne esterne e alla verifica e manutenzione caldaia”. “Quanto alle funzioni degli spazi interni – aggiunge l’assessore alla Cultura Chiara Molducci – abbiamo previsto che il centro svolga funzioni di aggregazione e di diffusione della conoscenza attraverso la cultura, la socialità e due dei locali saranno riservati all’attività di deposito, lavaggio e catalogazione dei reperti archeologici”. Per ciò che attiene ai criteri di valutazione delle offerte i punti saranno assegnati in base alla qualità del piano di gestione e del progetto tecnico, all’esperienza maturata, alla fattibilità, alla qualità del progetto di ristrutturazione e all’offerta economica. La documentazione richiesta deve pervenire, tramite Pec, entro le ore 12 dell’11 giugno 2018 al seguente indirizzo: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it. Domanda e avviso sono disponibili on line sulla rete civica del Comune.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di San Casciano in Val di Pesa