Chirurghi, avvicendamento tra i direttori di Prato e Ponte a Niccheri

Il direttore della chirurgia generale di Ponte a Niccheri dottor Franco Franceschini va a dirigere la chirurgia generale del Santo Stefano di Prato e viceversa il dottor Marco Scatizzi diventa direttore della chirurgia generale dell’Ospedale Santa Maria Annunziata. L’avvicendamento, concordato con i due professionisti, avviene nell’ambito della riorganizzazione aziendale, ed in particolare nel Dipartimento Chirurgico diretto dal dottor Stefano Michelagnoli nell'ottica di un accrescimento delle loro rispettive professionalità e competenze.

Lo scopo è potenziare ulteriormente i due presidi ospedalieri in ambito chirurgico.

“Si tratta –ha detto Michelagnoli- di perseguire così un innalzamento continuo della qualità delle strutture e rappresenta un arricchimento per gli stessi professionisti i quali, nel caso specifico, si sono resi disponibili nell’accettare i nuovi incarichi”.

Nuovi incarichi operativi in altri ospedali dunque, così come sono ormai consolidate le equipe chirurgiche "itineranti" nelle diverse sale operatorie dell’Azienda USL Tc; una modalità che garantisce ai pazienti una maggiore qualità nelle prestazioni chirurgiche assicurate in modo uniforme in tutti i territori aziendali.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio Stampa

