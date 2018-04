Quasi 700 atlete al PalaBitossi per il campionato Uisp regionale

Tour de force al Palabitossi di Montelupo in via Marconi questo fine settimana. Tra sabato 7 e domenica 8 Aprile all'ASP Montelupo spetta il compito di organizzare ed ospitare presso le proprie strutture ben 680 atlete delle società sparse nel territorio regionale. Si tratta della prova di campionato UISP regionale. Nel mezzo ad una moltitudine di piccole ginnaste, si esibiranno, in questa che viene chiamata Rassegna Sperimentale, anche qualche maschietto. Il programma di gara prevede che tutte le ginnaste vengano premiate in fasce oro, argento e bronzo che gareggeranno individualmente o a piccoli gruppetti (duo, trio e quartetto).

Per chi è solito assistere ad una gara di ginnastica artistica femminile troverà magari interessante osservare piccoli atleti sugli attrezzi della maschile: parallele pari e trampolino. Le note parallele asimmetriche, corpo libero, volteggio e trave saranno appannaggio delle giovanissime.

Ben 21 atlete/i dell'ASP Montelupo, alcuni di loro davvero alla primissima esperienza, prenderanno parte a questa competizione che vanta la partecipazione di società provenienti da tutta la Toscana.

L'ingresso è ovviamente gratuito e sarà sicuramente una bellissima, quanto affollata, giornata all'insegna dello sport e del divertimento per chiunque volesse venire a fare il tifo o semplicemente partecipare come pubblico.

Tutto comincia sabato 7 Aprile alle 11 e terminerà domenica 8 sera intorno alle 20, grazie a tutto lo Staff di genitori e volontari che renderanno possibile una tale mole di lavoro che presuppone davvero un grande impegno affinché tutto fili liscio.

In bocca al lupo a tutte le bambine e bambini.

ASP Montelupo - Ufficio Stampa

