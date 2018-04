San Miniato, un weekend tra fiori e arte

A San Miniato, in centro storico, la prima domenica dopo Pasqua è dedicata al Mercato dei Fiori,organizzato dalla Fondazione San Miniato Promozione e dal Comune di San Miniato . La festa nasce 24 anni fa nella stupenda cornice di piazza della Repubblica, detta del Seminario, ed è l’evento principale che da vita alla stupenda manifestazione di Primavera. La Piazza diventerà un vero e proprio giardino in cui i visitatori potranno immergersi tra i colori alla ricerca di fiori e piante per abbellire i propri balconi e giardini, avvalendosi dei preziosi consigli di esperti vivaisti provenienti da ogni parte della toscana. L'edizione 2018 di questo appuntamento fisso sanminiatese sarà particolarmente ricco e caratterizzato da una grande festa, avremo infatti il record di espositori: la piazza sarà al completo, con ben 11 espositori, a questi si aggiungeranno anche il mercatino del piccolo antiquariato e collezionismo e il mercatino delle arti e dei mestieri in via IV Novembre e sotto i Loggiati di San Miniato, con altri 30 espositori.

E’ l’occasione da non perdere per dare il via ufficialmente alla bella stagione, e sarà divertente ritrovarsi tutti in centro all’aperto.

La giornata sarà piena, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, ed è impossibile mancare! Il traffico sarà chiuso dalle ore 7,00 alle ore 20,00, per questo si potrà passeggiare liberamente ..e non solo fiori, ma anche manifestazioni culturali , un esempio è la mostra di “Balla e il 900” a cura della Casa d’Arte San Lorenzo presso i locali di Palazzo Grifoni; si tratta di un’esposizione a ingresso libero aperta fino al 15 Aprile e Domenica avrà un’apertura continuata dalle ore 11,00 alle ore 18,00. Ma ricordiamo anche le aperture del Sistema Museale di San Miniato, sulla Rocca Federiciana infatti sarà possibile accedere sempre dalle ore 11 alle ore 18 ,così come saranno aperti il Museo del Palazzo Comunale, Museo Diocesano, l’Accademia degli Euteleti, e il Museo del Conservatorio di Santa Chiara. Anche le attività commerciali del centro saranno operative, e l’ampio servizio di ristorazione che offre la città di San Miniato darà l’opportunità ai visitatori di intrattenersi per tutto il giorno.

E' un evento della Fondazione San Miniato Promozione e del Comune di San Miniato, per informazioni: tel +39 0571 42745 ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it

