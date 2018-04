Terremoto 2009, prosegue gemellaggio tra la Mazzini Patini de L’Aquila e la Rodari

Un gemellaggio nato dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo, grazie ai contatti diretti dei docenti di musica tra le scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale Mazzini Patini de L’Aquila e Rodari di Scandicci, e che prosegue ancora oggi. Scandicci ospita infatti quest’anno più di 70 alunni provenienti da L’Aquila; prima di incontrare le famiglie che li ospitano, gli studenti sono stati accolti nel pomeriggio di venerdì 6 aprile 2018 dalla dirigenza scolastica, dai docenti, dagli alunni, dal Sindaco Sandro Fallani e dall’assessora alla Pubblica istruzione Diye Ndiaye in Municipio, per poi assistere in piazza Resistenza all’esibizione dei Bandierai degli Uffizi. Sabato 6 la visita a Firenze e il pranzo realizzato grazie alla collaborazione dei genitori. Domenica 8 aprile alle 11 l’esibizione delle scuole in un concerto al Teatro Aurora di Scandicci.

“Ogni due anni gli studenti alternandosi si recano nella scuola dei loro compagni e sono ospitati dalle famiglie”, spiegano i promotori dell’iniziativa di gemellaggio, “per tre giorni all’insegna di amicizia, cultura e buon cibo, e si conclude con un concerto in cui le scuole mettono in campo tutte le loro energie per dimostrare le competenze raggiunte dai ragazzi insieme ai loro insegnanti di strumento e di musica”. Nel 2016 gli alunni della Scuola Rodari si sono recati a L’Aquila e hanno suonato nell’auditorium dove si è svolto il G8. “L’iniziativa vuol lanciare così un messaggio di solidarietà a tutte le famiglie che sono state coinvolte da questo dramma e al tempo stesso contribuire attivamente al miglioramento della dotazione musicale delle due scuole, con l’acquisto di nuovi strumenti e altro materiale didattico”.

Fonte: Comune di Scandicci - Uffcio Stampa

