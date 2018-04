Torna la Notte Bianca a Firenze, ma è una bufala

"Purtroppo continuano a spuntare su Facebook eventi inesistenti, come quella apparsa qualche giorno fa in cui si annunciava che il 24 aprile dalle ore 23 a Firenze ci sarebbe stata La Notte Bianca. Ma anche quest'anno non si svolgerà la Notte Bianca, almeno quella ufficiale organizzata gli anni precedenti dall'amministrazione comunale.La scheda evento pubblicata su Facebook è solo un modo purtroppo per arricchire di 'like' la pagine creatrice dell’evento.Per queste notizie, affidatevi sempre ai canali ufficiali, come la nostra pagina".