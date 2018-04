Vendevano finto 'Chianti', quattro fratelli a processo

Vendevano vino imbottigliato come 'Chianti', ma in realtà proveniva da uva fuori dalla Toscana. Per questo motivo quattro fratelli di San Casciano Val di Pesa sono finiti nei guai. Avrebbero venduto circa 140mila litri di vino con origine Chianti contraffatta.

L'indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, ha portato alla denuncia per contraffazione di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari in concorso. La prima udienza è fissata il prossimo 15 giugno.ino ros

Tutte le notizie di San Casciano Val di Pesa