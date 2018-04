'Boccaccio Giovani' prorogata la scadenza del bando per il concorso letterario

È stata prorogata al prossimo 2 maggio la scadenza del bando relativo alla sesta edizione del concorso letterario “Boccaccio Giovani” rivolto a studenti del terzo e del quarto anno delle scuole superiori di tutta Italia, dedicato al “tema del viaggio: dalla vita e dalle opere di Boccaccio ai tempi nostri”.

Il concorso è promosso dall’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, con il patrocinio del Comune di Certaldo, del Comune di Firenze e dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa.

Il bando del concorso nazionale è pubblicato sul sito dell’Associazione www.premioletterarioboccaccio.it.

L’opera non potrà avere un numero di caratteri inferiore a tremila né superiore a diecimila (spazi inclusi) e dovrà essere inviata entro il 2 maggio 2018 dall’Istituto scolastico frequentato dall’autore o dall’autore stesso, esclusivamente tramite email a concorsoletterarioboccacccio@gmail.com, precisando nell’oggetto “Concorso Boccaccio Giovani VI edizione”.

La totalità dei lavori presentati sarà sottoposta in forma anonima a una prima valutazione di un comitato di lettori, scelti tra ricercatori universitari, esperti di critica letteraria e vincitori delle passate edizioni del concorso, i quali effettueranno la selezione di un gruppo congruo di novelle (non inferiori a un quarto di quelle presentate) ritenute più meritevoli. I testi saranno, poi, sottoposti all'insindacabile valutazione della giuria, che esprimerà il proprio giudizio, in modo inappellabile, con particolare riguardo ai seguenti elementi: coerenza del lavoro realizzato con le finalità del concorso; originalità del lavoro e creatività dimostrata nello stesso; padronanza linguistica e capacità di sviluppo del tema proposto.

La premiazione ufficiale si svolgerà il 5 giugno 2018, alle ore 15.00, nel Salone dei Cinquecento, in Palazzo Vecchio, a Firenze. Data, orario e sede verranno confermati a tutti i partecipanti nei prossimi mesi. La presentazione ufficiale dell’antologia che raccoglierà i migliori lavori presentati al concorso si terrà in occasione della XXXVII edizione del “Premio Letterario Giovanni Boccaccio”, sabato 8 settembre 2018, a Certaldo Alto.

Fonte: Segreteria Premio Letterario "G.Boccaccio"

