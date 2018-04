Cross Triathlon a Greve in Chianti: nuoto, ciclismo e corsa in un unico evento

Tre discipline sportive in un unico evento. Domenica 8 aprile un centinaio di atleti, provenienti dalla Toscana e dal centro Italia, si sfideranno, a partire dalle 11.30, nel Cross Triathlon. Una manifestazione grevigiana giunta alla terza edizione che si apre con il nuoto, prosegue con il ciclismo e si conclude con la corsa, senza alcuna interruzione. La kermesse, promossa dalla Csen Firenze Prato, in collaborazione con Firenze Triathlon, l'associazione sportiva Il Bilanciere, Fisiorama e le piscine di Greve in Chianti, con il patrocinio del Comune, comprende una gara di nuoto indoor 400 metri, seguita da un percorso mountain bike fuoristrada lungo 13 km e una corsa trail di 5 Km che attraverserà alcuni degli scenari più belli di Greve come il borgo di Montefioralle con arrivo in piazza Matteotti.

Il triathlon, specialità che dal 2000 è anche olimpica, nella versione maschile e femminile, metterà alla prova i partecipanti in tre diverse discipline: nuoto, ciclismo e corsa. “Greve si presta per le caratteristiche del suo territorio, il pregio e la bellezza dei luoghi naturalistici, alle gare di cross triathlon - dice uno degli organizzatori, Marco Ramuzzi – contiamo di ripetere il successo dello scorso anno, un dato positivo è il numero degli iscritti che ha superato quest’anno il centinaio”. “Una giornata di sport e amicizia che promuove la cultura dello sport, la manifestazione attraverserà alcune delle location più pregiate del Chianti - aggiunge l'assessore allo Sport Lorenzo Lotti – ad esempio il percorso ciclistico si snoderà tra i vigneti delle storiche fattorie di Viticcio, Calcinaia, Verrazzano e Castello di Colognole”. La manifestazione è realizzata grazie al contributo dello Studio Associato Fisiorama e Mariani Assicurazioni.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa

