Montecalvoli, senso unico alternato in via Repubblica

Dal 9 a l 12 aprile VIA REPUBBLICA (tratto dall’incrocio di via Cimitero di Montecalvoli a quello di via Porticciola) sarà transitabile a senso unico alternato regolato con semaforo per consentire l’intervento di rinverdimento della scarpata che è stata oggetto dei lavori di stabilizzazione nei mesi scorsi.

Tale intervento, come già comunicato al momento della riapertura della strada, si rende necessario per completare il rinforzo del versante e dare stabilità e rappresenta l’ultima fase che deve essere svolta in questo periodo per consentire il corretto sviluppo della vegetazione.

Si ricorda che per la realizzazione dei lavori, il cui costo è complessivamente di 300mila euro, il Comune ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana quindi non graverà sulle casse comunali. Con questa ultima fase si conclude un importante intervento su Via Repubblica, principale strada di collegamento con il centro storico.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte