Nasce la Memoteca della Montagna pistoiese, sarà la prima in Italia

Si chiama progetto Memoteca della Montagna pistoiese: è la prima Memoteca di comunità in Italia, cioè un patrimonio di video autogestito dagli autori, inviati, raccolti e poi ordinati su un sito dedicato. Il progetto, coordinato da LetterAppennica, viene lanciato con la collaborazione degli studenti dell'Istituto comprensivo della montagna pistoiese che hanno aderito al progetto correlato "Custodi della Memoria".

Il sito della Memoteca sarà on line lunedì 9 in coincidenza con la conferenza stampa di presentazione che si svolge in Sala Cutuli, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza Duomo 10 alle ore 11 con l'assessore regionale Federica Fratoni.

Insieme a lei saranno presenti il presidente di LetterAppenninica Federico Pagliai e il coordinatore del progetto Leonardo Nesti.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

