Toscana Life Sciences, Valentini: "La vittoria di Rappuoli è un'ottima notizia"

“Un'ottima notizia che conferma il successo di Toscana Life Sciences, un riconoscimento meritato”. Commenta cosi il Sindaco Bruno Valentini la vittoria da parte dello scienziato senese Rino Rappuoli dell'European Research Council (Erc) Advanced Grant. “Ho incontrato Rino Rappuoli la settimana scorsa e mi aveva aggiornato sui progetti ed i programmi in corso su Siena e Rosia, accennando alla concreta possibilità di questo finanziamento, oltre all'altro grande progetto, rallentato dal passaggio di Governo, del centro di produzione di vaccini contro le pandemie, cofinanziato da Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico”.

“Il settore delle biotecnologie e dei vaccini si rivela sempre più strategico per Siena e per l'occupazione – aggiunge Valentini – ed il ruolo del distretto TLS si consolida nel panorama nazionale. Auspico che il prossimo presidente di Fondazione MPS sostenga con più convinzione questo asset decisivo per la comunità senese”.

“L'Erc ha finanziato con 2,5 milioni di euro il progetto di Rino Rappuoli – spiega il sindaco – relativamente ad un tema fra i più rilevanti della ricerca scientifica contemporanea, vale a dire la resistenza dei batteri agli antibiotici. Questo progetto si svilupperà a Siena, presso i laboratori e le piattaforme tecnologiche di TLS. Degli 83 progetti finanziati in tutta Europa nelle scienze della vita, solamente 2 riguardano scienziati italiani che svolgeranno le attività presso enti italiani”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Siena