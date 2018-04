Use, La Scotti vince e diverte con Umbertide

Una partenza al rallentatore e poi via, a tutto gas, verso la vittoria ed il big-match del prossimo turno sul campo della prima inseguitrice, Bologna. Contro Umbertide la Scotti gioca una bella partita vincendo 71-43 e facendo il bis con la vittoria di lunedì scorso a Cagliari, segno che la sconfitta interna con Civitanova Marche è ormai del tutto superata. La squadra stenta un po’ solo in avvio quando, dopo i primi minuti tutto sommato buoni, passa una fase nella quale non gioca male, ma fatica a trovare punti. E così, dopo il bell’appoggio rovesciato in avvio della Pochobradska ed il 9-2 a firma Brunelli, l’Use Rosa inizia a litigare col canestro perdendo anche compattezza in difesa, tanto che Umbertide piazza un parziale di 0-12 che la manda al primo riposo sul 9-14. Ma, al via della seconda frazione, la Scotti cambia volto e, trascinata da Chiabotto e Narviciute e con una Pochobradska che lotta sotto le plance dominando letteralmente le avversarie, piazza un parziale nel tempino di 17-4 (26-18 all’intervallo) che, se sommato poi al 26-5 del terzo, porta il punteggio al 30’ sul 52-23. In mezzo ci sono i canestri di un po’ tutte le biancorosse che giocano e divertono il pubblico di casa. L’ultima frazione serve solo per applaudire i canestri delle giovani Malquori, Francalanci e Caparrini e per gestire il punteggio arrivando alla sirena finale con il tabellone che dice 71-43.

E sabato alle 18 partita fondamentale sul campo di Bologna.

71-43

USE SCOTTI ROSA

Calamai, Pochobradska 11, Lucchesini 4, Narviciute 6, Brunelli 12, Rosellini 10, Chiabotto 11, Francalanci 5, Malquori 6, Caparrini 2, Manetti, Gimignani 4. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

PALLACANESTRO FEMMINILE UMBERTIDE

Giudice 11, Mandic 8, Dettori 5, Paolocci 6, Meschi 5, Fusco 4, Conti, Cutrupi 3, Catalino 1. All. Contu

Parziali: 9-14, 17-4, 26-5, 19-20

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

