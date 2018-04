Altro 2° posto in una rassegna nazionale per i 'Ragazzi' del T.N.T. Empoli. Dopo quello ai Criteria giovanili, sempre a Riccione i nuotatori biancazzurri di tale categoria si sono ripetuti nel campionato italiano indoor open di fondo. La società del presidente e dt Giovanni Pistelli ha accumulato 23 punti battuta solo dal Vis Sauro Pesaro, a quota 28, su 38 partecipanti. Il portacolori del club empolese, Alessio Daini (classe 2002) ha conseguito una pregevole 4a posizione sui 3 km impiegando 33'21”90. Sull'identica distanza, anche il quindicenne Kevin Cortini - 7° in 34'26”30 - e la tredicenne Anita Mori - 3a in 38'53”80 – hanno compiuto sensibili progressi rispetto alle scorse esibizioni. Quindi, negli Assoluti maschili, lo storico capitano Simone Ercoli (nato nel 1979) ha concluso 8° i 5.000 metri maschili; viceversa Ginevra Taddeucci non ha disputato l'analoga gara femminile, per continuare a preparare nel modo ideale le maggiori competizioni in acque libere dei mesi 'caldi'. In contemporanea, gli Esordienti 'A' di Andrea Volpini hanno sostenuto la prima prova estiva regionale a San Casciano Valdipesa realizzando buoni risultati cronometrici. Il miglior tempo è stato ottenuto da Lara Moretti ('06) sui 200 rana; Matilde Milli ('07) nei 100 stile e 200 rana; Alice Cioni ('07) sui 200 dorso; Niccolò Dini ('05) nei 200 rana e Mattia Merighi ('06) sui 200 dorso. Prestazioni da podio pure di Aurora Lepori ('06); Anita Savino ('06) e Alice Cioni ('07). Nello stesso appuntamento, fra gli Esordienti 'B' allenati da Alessia Bandini, nota di merito a Leonardo Mancini ('07) secondo nell'apnea virata e terzo sui 50 rana.

