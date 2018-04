La rappresentativa Calcio a 5 Empoli Valdelsa è campione regionale UISP

Un exploit splendido quanto inaspettato. La rappresentativa maschile di futsal, diretta da mister Andrea Giustarini, ha concluso la rassegna di Lastra a Signa, organizzata da Uisp Toscana, con un successo dal sapore storico.

Una strepitosa affermazione per capitan Jacopo Laschetti e soci, capaci di dominare il proprio girone eliminatorio superando nettamente i propri avversari senza subire alcuna rete. Nel match di debutto gli empolesi, inseriti nel raggruppamento B, hanno calato il poker contro la formazione etrusco-labronica imponendosi con un 4-0 firmato Carosi, Menichetti, Rossi e Tomasulo. In gara 2, medesima sorte è toccata alla rappresentativa di Grosseto, uscita sconfitta per 5-0 di fronte all'ispiratissima selezione di Giustarini, andata in gol con Maggiorelli, Laschetti, Castellacci e Rossi (2).

Concluso in vetta il proprio girone a punteggio pieno, gli empolesi sono volati direttamente alla finalissima per il primo posto con la rappresentativa di Firenze, uscita vittoriosa dal raggruppamento che vedeva anche la presenza delle compagini Uisp di Pistoia, Pisa e Arezzo. Nel pomeriggio della domenica di Lastra a Signa, si è cosi' confezionato il capolavoro di Laschetti e compagni, accompagnati per l'occasione anche dal responsabile della S.d.A. Calcio Uisp Empoli Valdelsa Roberto Cellai e dal dirigente Fortunato Piccirilli. Questa la formazione base scesa in campo per la finalissima contro la compagine fiorentina: Cini, Laschetti, Maggiorelli, Castellacci, Rossi.

A disposizione c'erano Palazzini, Tomasulo, Menichetti, Paoletti, Mati e Carosi. Contro Firenze, al termini dei 60 minuti regolamentari, la gara è finita 2-2 con un pareggio alla scadere siglato, su tiro libero, da bomber Leonardo Rossi, autore anche del primo gol. Nel mezzo, anche un rigore fallito da Castellacci che non ha però impedito agli uomini di Giustarini di crederci con convinzione fino alla fine. La gara si è decisa ai calci di rigore con gli empolesi andati a segno con Carosi, Maggiorelli, Rossi e Laschetti, mentre la rappresentativa ha fallito due penalties. Sugli scudi, il portiere Cini capace di respingere un tiro decisivo dal dischetto.

Finisce così 7-5 per la rappresentativa empolese che può esultare per un successo storico, regalando l'ennesima grande soddisfazione a tutto il movimento calcistico amatoriale del circondario. Un trionfo che segue, a distanza di pochi giorni, l'accesso alla terza finale regionale consecutiva ottenuto dalla rappresentativa Uisp Empoli Valdelsa di Calcio a 11 di mister Alano Galligani, a seguito del roboante successo per 7-0 nei confronti degli avversari del Pisa.

