Strade a Montecatini, dal Comune oltre un milione per il restyling

L’amministrazione comunale rende noto di aver investito somme importanti, per oltre un milione di eur,o per il rifacimento di strade, marciapiedi e parcheggi: si tratta di opere fondamentali per la comunità, a tutto beneficio della sicurezza dei cittadini.

In vista del prossimo consiglio comunale verrà portato in approvazione una variazione del piano triennale degli investimenti, che riguarderanno scuole e strade e che vanno a sommarsi alle progettazioni che in estate saranno convertite in cantieri.

Nello specifico, si tratta di progettazioni già in corso per un totale di 300mila euro:

1. Rifacimento completo di via Sardegna, compreso la sostituzione delle alberature e il completamento della pista ciclopedonale

2. Via Colombo, riasfaltatura di tutta la strada a seguito della realizzazione della pista ciclopedonale

3. Viale Adua, riasfaltatura della porzione di strada dall’altezza del nuovo Commissariato di Polizia (cantiere, lo ricordiamo, avviato lo scorso 6 dicembre) fino all'incrocio con viale Simoncini

Altri 200mila euro andranno destinati ai lavori di rifacimento di tutta via S. Martino, in pieno centro, compreso i marciapiedi, completando il secondo lotto del progetto “Città Nuova”

Altri 200mila sono previsti per il rifacimento di parcheggi o parte di essi, tra cui quelli davanti alla Asl in via S. Marco e Porta di Borgo a Montecatini Alto

Solo per il rifacimento di strade, marciapiedi e parcheggi sono previsti complessivamente investimenti per 700.000 euro da parte dell’amministrazione, alle quali si devono sommare 200.000 € dell’accordo quadro per la manutenzione ordinaria sempre di strade e marciapiedi per due anni.

Non dimentichiamo che grazie al lavoro dell’Ufficio Manutenzioni, che segue da vicino le pratiche, saranno eseguiti lavori, direttamente a carico della società Toscana Energia, per un valore di circa 500mila euro, per il ripristino delle manomissioni di porzioni di strade o di attraversamenti a seguito di interventi realizzati dalla stessa società.

Fonte: Ufficio stampa

