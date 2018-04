Battaglia del Senio, la ricorrenza ad Alfonsine: presente Signa

Per Signa l'anniversario della vittoriosa battaglia del Senio rappresenta un qualcosa di veramente importante e costituisce una sorta di obbligo morale per una partecipazione ufficiali che ogni anno si tengono nella cittadina della provincia di Ravenna.

Il 10 aprile del 1945 le truppe del nuovo esercito italiano, rappresentate soprattutto dalle divisioni Cremona e Friuli, riuscirono a sconfiggere le armate tedesche liberando i Alfonsine che divenne la prima città ad essere liberata dai soldati italiani. Molti furono i volontari che, dopo la liberazione di Signa, si arruolarono nel nuovo esercito italiano e fra questi alcuni non fecero ritorno. Enzo Desideri, Manlio Romoli e Claudio Bigagli persero la vita in battaglia e, soprattutto in loro ricordo Signa è presente con il proprio gonfalone nella cerimonia che si svolge sul luogo della battaglia.

