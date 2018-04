Caffè Scientifici al via al Roncalli col professor Neri Niccolai

Al via giovedì 12 aprile, alle 16.30 nell’aula magna dell’ IIS Roncalli di Poggibonsi, i “Caffè Scientifici”, due appuntamenti con la Scienza su tematiche di attualità, organizzati dai docenti dell’area scientifica, dagli studenti del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e dalla professoressa Gianna Trapassi, referente del progetto. Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza.

Il primo incontro “C’era una volta Variola” avrà come relatore il Professor Neri Niccolai, Docente di Biochimica presso l’Università di Siena, che illustrerà la pratica vaccinale da Variola ai giorni nostri e dello stato dell’arte della ricerca sui vaccini. Dopo l’intervento spazio alle domande degli studenti e dei presenti nel dibattito coordinato dalla professoressa Elisa Tozzetti.

“Prosegue con questi incontri il nostro impegno per una scuola aperta al territorio e, in questo caso specifico, alla divulgazione scientifica. - commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- Le studentesse e gli studenti hanno già approfondito il tema in classe in modo da poter partecipare al dibattito in maniera critica e consapevole, sviluppando le competenze trasversali utili per affrontare un tema di grande attualità come quello della prevenzione vaccinale.”

Il ciclo di incontri “Caffè Scientifici” proseguirà il 23 maggio alle 16.30 in aula magna con l’incontro “L’ecologia e il nostro cibo. Quanto è sostenibile quello che mangiamo?”. Relatore il Professor Renato Chemello, Docente del Dipartimento Scienze della Terra e del mare, sezione Ecologia dell’ Università di Palermo.

Durante gli incontri sarà effettuato un coffee break a cura del servizio bar dell’ IIS Roncalli.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Poggibonsi