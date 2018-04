Empoli presente ad Alfonsine per l'anniversario della Liberazione

Empoli presente ad Alfonsine dove ieri, martedì 10 aprile 2018, ricorreva il 73° anniversario della Liberazione dall’occupazione nazifascista e della nascita delle Istituzioni democratiche. Alla cerimonia era presenti le più alte Autorità civili e militari della provincia di Ravenna, un Reparto in armi, Delegazioni delle Regioni, Province e Comuni decorati di Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Il Comune di Empoli, insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile per il valoroso comportamento tenuto dalla popolazione durante la Resistenza era rappresentato, col gonfalone civico, l’assessore Fabio Barsottini. Numerose le iniziative organizzate, oltre che dal Comune di Alfonsine e dal Comitato Unitario Antifascista per la Difesa delle Istituzioni Democratiche, dalle tante associazioni del territorio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

